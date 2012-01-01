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    Уткин – о новости об интересе «МЮ» к Соболеву: «Это как письмо в фейсбук Серене Уильямс с предложением немедленного секса»

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев зимой может перейти в «Манчестер Юнайтед». Информацию прокомментировал видеоблогер Василий Уткин.

    «Это примерно как поход шамана в Москву, или письмо в фейсбуке Серене Уильямс с предложением немедленного секса. Глупо ждать ответа. Надо наслаждаться дерзостью.

    Соболев! Красавец! Какая компания тебе светит! Карим Бензема! Луис Суарес! Антуан Гризманн! И Соболев.

    Все они не играли за «МЮ». Такую компанию покидать не хочется», – написал Уткин в телеграм-канале.

    • В текущем сезоне Соболев провел 12 матчей, забил восемь голов, отдал четыре результативные передачи.
    • Соболев ранее говорил, что мечтает об АПЛ.
    • «Юнайтед» в чемпионате Англии идет десятым.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +9158

      vka1970 2 минуты назад

      Чего, чего, а уж постебаться Вася и любит и может.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +199

      Medved2468 21 минуту назад

      Господи, кому ещё интересен этот гребанный высер, уже давным-давно вышедший в тираж!

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