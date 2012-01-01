Уткин – о новости об интересе «МЮ» к Соболеву: «Это как письмо в фейсбук Серене Уильямс с предложением немедленного секса»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев зимой может перейти в «Манчестер Юнайтед». Информацию прокомментировал видеоблогер Василий Уткин.

«Это примерно как поход шамана в Москву, или письмо в фейсбуке Серене Уильямс с предложением немедленного секса. Глупо ждать ответа. Надо наслаждаться дерзостью.

Соболев! Красавец! Какая компания тебе светит! Карим Бензема! Луис Суарес! Антуан Гризманн! И Соболев.

Все они не играли за «МЮ». Такую компанию покидать не хочется», – написал Уткин в телеграм-канале.