Уткин – о новости об интересе «МЮ» к Соболеву: «Это как письмо в фейсбук Серене Уильямс с предложением немедленного секса»

Чего, чего, а уж постебаться Вася и любит и может.
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев зимой может перейти в «Манчестер Юнайтед». Информацию прокомментировал видеоблогер Василий Уткин.
«Это примерно как поход шамана в Москву, или письмо в фейсбуке Серене Уильямс с предложением немедленного секса. Глупо ждать ответа. Надо наслаждаться дерзостью.
Соболев! Красавец! Какая компания тебе светит! Карим Бензема! Луис Суарес! Антуан Гризманн! И Соболев.
Все они не играли за «МЮ». Такую компанию покидать не хочется», – написал Уткин в телеграм-канале.
- В текущем сезоне Соболев провел 12 матчей, забил восемь голов, отдал четыре результативные передачи.
- Соболев ранее говорил, что мечтает об АПЛ.
- «Юнайтед» в чемпионате Англии идет десятым.