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    Директор «Крыльев Советов» Шашков: «Интерес «Манчестер Юнайтед» к Соболеву? Все возможно. Парень прогрессирует»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию об интересе к форварду Александру Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед». Функционер ее не опроверг.

    «Парень растeт, прогрессирует, он полностью сосредоточен на футболе, так что в жизни всe возможно», – сказал Шашков.

    • В текущем сезоне Соболев провел 12 матчей, забил восемь голов, отдал четыре результативные передачи.
    • Соболев ранее говорил, что мечтает об АПЛ.
    • «Юнайтед» в чемпионате Англии идет десятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5212

      Агасфер 14 минут назад

      Сознайся,что сам этот слух запустил.Сколько САНитары за это платят,я Гончаренко в МС сбагрю!!!

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