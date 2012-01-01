Директор «Крыльев Советов» Шашков: «Интерес «Манчестер Юнайтед» к Соболеву? Все возможно. Парень прогрессирует»

Сознайся,что сам этот слух запустил.Сколько САНитары за это платят,я Гончаренко в МС сбагрю!!!
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию об интересе к форварду Александру Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед». Функционер ее не опроверг.
«Парень растeт, прогрессирует, он полностью сосредоточен на футболе, так что в жизни всe возможно», – сказал Шашков.
- В текущем сезоне Соболев провел 12 матчей, забил восемь голов, отдал четыре результативные передачи.
- Соболев ранее говорил, что мечтает об АПЛ.
- «Юнайтед» в чемпионате Англии идет десятым.