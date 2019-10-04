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    «Как я прогрессирую, вы заметьте, пожалуйста». Дзюба впервые сходил на балет

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба впервые посетил балет. Футболист выложил видео в социальной сети.

    «Ребятки, ребятулечки, наконец-то я попал на балет в Михайловский театр. А? Как я прогрессирую, вы заметьте, пожалуйста. Нет предела совершенству», – сказал Дзюба.

    • В текущем сезоне форвард провел 14 матчей, забил шесть голов, сделал девять результативных пасов.
    • В воскресенье, 6 октября, «Зенит» сыграет в гостях с «Уралом».
    • Зенитовцы в РПЛ идут пятыми.

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    Публикация от @text

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +440

      Чец 37 минут назад

      Слов нет, прогресс налицо.Ты не заснул на спектакле?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8152

      cska-62 52 минуты назад

      Такой же «Дзюба» учился с моим сыном в школе. Однажды явился к урокам и гордо объявил, что прочитал книгу Агаты Кристи. Его удивлённо спросили: «Может, ты и «Братьев Карамазовых» читал?». Он ответил: «Нет, братьев Вайнеров читал, а братьев Карамазовых – нет!» :-)))

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      Рейтинг: +166

      ZENIT***** 59 минут назад

      :::))) ну ты реально ПРОГРЕССОР!!! ::)))))

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