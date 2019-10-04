«Как я прогрессирую, вы заметьте, пожалуйста». Дзюба впервые сходил на балет

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба впервые посетил балет. Футболист выложил видео в социальной сети.

«Ребятки, ребятулечки, наконец-то я попал на балет в Михайловский театр. А? Как я прогрессирую, вы заметьте, пожалуйста. Нет предела совершенству», – сказал Дзюба.

В текущем сезоне форвард провел 14 матчей, забил шесть голов, сделал девять результативных пасов.

В воскресенье, 6 октября, «Зенит» сыграет в гостях с «Уралом».

Зенитовцы в РПЛ идут пятыми.