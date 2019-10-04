Головин – второй в голосовании фанатов «Монако» на лучшего игрока сентября

Давай, Саня, не останавливайся! Почаще смотри видео тренировок Роналду.
Болельщики «Монако» определили лучшего футболиста команды в сентябре. Им стал нападающий Ислам Слимани, набравший 56,4 процента голосов.
Второе место занял полузащитник Александр Головин. Видео с моментами игры футболистов можно увидеть ниже.
- Слимани в четырех матчах в сентябре забил три гола, сделал четыре результативные передачи.
- Головин в пяти играх забил два гола, отдал результативный пас.
- «Монако» в Лиге 1 идет на 12 месте.
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— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) October 4, 2019