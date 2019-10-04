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    Головин – второй в голосовании фанатов «Монако» на лучшего игрока сентября

    Болельщики «Монако» определили лучшего футболиста команды в сентябре. Им стал нападающий Ислам Слимани, набравший 56,4 процента голосов.

    Второе место занял полузащитник Александр Головин. Видео с моментами игры футболистов можно увидеть ниже.

    • Слимани в четырех матчах в сентябре забил три гола, сделал четыре результативные передачи.
    • Головин в пяти играх забил два гола, отдал результативный пас.
    • «Монако» в Лиге 1 идет на 12 месте.

    Источник: твиттер «Монако»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3752

      sochi-2013 50 минут назад

      Давай, Саня, не останавливайся! Почаще смотри видео тренировок Роналду.

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