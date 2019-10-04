Головин – второй в голосовании фанатов «Монако» на лучшего игрока сентября

Болельщики «Монако» определили лучшего футболиста команды в сентябре. Им стал нападающий Ислам Слимани, набравший 56,4 процента голосов.

Второе место занял полузащитник Александр Головин. Видео с моментами игры футболистов можно увидеть ниже.

Слимани в четырех матчах в сентябре забил три гола, сделал четыре результативные передачи.

Головин в пяти играх забил два гола, отдал результативный пас.

«Монако» в Лиге 1 идет на 12 месте.