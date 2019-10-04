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    «Верим в вас; надеемся, что скоро увидим вас в РПЛ». Акинфеев обратился к СКА

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев записал обращение к футболистам ростовского СКА. Игрок рассчитывает увидеть южан в РПЛ.

    «Дорогие футболисты ФК СКА (Ростов-на-Дону). Желаю вам больших побед, крепкого здоровья, поменьше травм, побольше красивых забитых голов. Самое главное: надеюсь, что вы вернете те традиции, которые были у команды. Верим в вас; надеемся, что скоро увидим вас в РПЛ. Удачи вам, ребята», – сказал голкипер.

    • Инициатором идеи возродить СКА является рэпер Баста.
    • Творческое объединение Gazgolder, создателем которого является Вакуленко (Баста), станет спонсором СКА.
    • Клуб в 1981 году взял Кубок СССР.

    Источник: твиттер СКА

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