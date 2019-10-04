«Верим в вас; надеемся, что скоро увидим вас в РПЛ». Акинфеев обратился к СКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев записал обращение к футболистам ростовского СКА. Игрок рассчитывает увидеть южан в РПЛ.

«Дорогие футболисты ФК СКА (Ростов-на-Дону). Желаю вам больших побед, крепкого здоровья, поменьше травм, побольше красивых забитых голов. Самое главное: надеюсь, что вы вернете те традиции, которые были у команды. Верим в вас; надеемся, что скоро увидим вас в РПЛ. Удачи вам, ребята», – сказал голкипер.

Инициатором идеи возродить СКА является рэпер Баста .

. Творческое объединение Gazgolder, создателем которого является Вакуленко (Баста), станет спонсором СКА.

Клуб в 1981 году взял Кубок СССР.