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    Малком: «У меня деликатная травма, но процесс восстановления пройдет очень быстро»

    Вингер «Зенита» Малком прокомментировал свою травму, из-за которой он не играет с 10 августа.

    «Мне очень хочется сыграть в Лиге чемпионов в футболке «Зенита», но сперва я должен полностью восстановиться. Пусть наши болельщики не беспокоятся – этот процесс пройдет очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость. Ощущаю поддержку со стороны руководства и одноклубников – они спрашивают, как мое здоровье, когда меня ждать в составе.

    Чувствую, что люди здесь заботятся обо мне и знают, что я могу помочь команде сотворить историю. Мы отлично стартовали в Лиге чемпионов, надеюсь, продолжим побеждать и успешно выйдем из группы. У меня деликатная травма – болит один-два дня, после чего все приходит в норму, я не чувствую боли, могу двигаться нормально. Но стоит ударить чуть сильнее, болевые ощущения возвращаются. Поэтому приходится много заниматься в тренажерном зале, делать кучу упражнений на растяжку, чтобы укрепить мышцы.

    Надеюсь, болельщики поддержат меня и помогут вернуться после травмы с тем же менталитетом, с которым я приехал в Петербург – с огромным желанием побеждать и приводить «Зенит» к титулам. Сейчас я думаю только о команде и, когда вернусь, отдам на поле максимум своих сил», – сказал бразилец.

    • «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
    • По словам гендиректора петербургского клуба Александра Медведева, у футболиста повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
    • Из-за этой травмы карьера спортсмена может оказаться под угрозой.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии16
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      Рейтинг: +4050

      Lester84 16 минут назад

      Ага, полсезона уже прошло, действительно быстро восстанавливается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +242

      GrizzlyD 28 минут назад

      рассуждать можно сколько угодно по этой теме, но скажу следующее: я сам еще играю, но на любительском уровне. Пару лет назад получил растяжение, в районе бедра. тоже полечился. вышел на поле пару раз пнул мяч и опять заболела нога.... Оказалось что растянул паховую мышцу. похоже Малком подорвал паховую мышцу, ониже паховые кольца (может поэтому и называет "деликатная травма"). А восстановить пару месяцев точно, может и больше. p.s. Это никак не связано с х...ем...

      1
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      Рейтинг: +33161

      portero 42 минуты назад

      Салуд и фуерза де канут

      0
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      Рейтинг: +207

      Давид59 46 минут назад

      Деликатная травма - это в деликатном месте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3033

      TOL47 48 минут назад

      Ждем после сборных, пора уде в футбол играть, а не отдыхать туристом. Здоровья

      2
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      Рейтинг: +3113

      momwig_ 49 минут назад

      Так вон чего его барсуки продали так охотно..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +207

      Давид59 50 минут назад

      Или Малком или переводчик, выражается как-то... Я такую речь встречал у китайцев, когда они задерживали товар по e-bay. Они писали мне, что скоро мне будет счастье, что посылка вот-вот придёт. Только надо немножко потерпеть...

      3
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      Рейтинг: +1621

      Евгений Агеев > Давид59 46 минут назад

      Берите в расчет, что футболисты "некоторые" еще и туповаты. Посмотрите интервью некоторых российских футболистов. Разговаривают на уровне первоклассников. Живой пример интервью динамовского вратаря Лещука:...Динамо...это то же самое что победа...

      0
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      Рейтинг: +5203

      Агасфер 55 минут назад

      У него игровое бессилие
      и гангрена обоих яиц.

      -2
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      Рейтинг: +2910

      RotBerg 1 час назад

      Выздоравливай скорее, самое время воплощать слова в дело!

      1
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      Рейтинг: +755

      GSmall 1 час назад

      Как я и предполагал,травма паха

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