Жена главы селекционного отдела ЦСКА – о Гончаренко: «*** прошлый сезон, а сейчас выезжает на ошибках соперников»

Людмила Дюкова, жена главы селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, в жесткой форме раскритиковала главного тренера столичной команды Виктора Гончаренко.

«Меня он никогда не радовал. *** (проиграл) прошлый сезон полностью. А сейчас выезжает на ошибках соперников. Пацаны все, хоть и неизвестные, но все в порядке. И он принимает решения, когда пацаны, которые в порядке, тупо проседают по лавкам, потому что играть он ставит по личному отношению, а не по боевой готовности.

А так, как вы сказали, что я близка, то есть знаю гораздо больше, чем вы, сидя на трибунах и крича, что мы не «Спартак». Только потому, что у нас такой *** (отличный) тренер, мы проиграли всю вторую половину сезона и остались без Лиги чемпионов и денег, а ЦСКА в них нуждается как никто другой,потому что мы нищие.

Просто потому что он боится брать на себя какую-либо ответственность. Просто он обыграл «Реал» и в свете этой заслуги выглядит топчиком, и все так были на кураже после этого, что, видимо, и не заметили, как мы оказались в жопе», – писала Дюкова в комментариях в инстаграме.