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    Жена главы селекционного отдела ЦСКА – о Гончаренко: «*** прошлый сезон, а сейчас выезжает на ошибках соперников»

    Людмила Дюкова, жена главы селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, в жесткой форме раскритиковала главного тренера столичной команды Виктора Гончаренко.

    «Меня он никогда не радовал. *** (проиграл) прошлый сезон полностью. А сейчас выезжает на ошибках соперников. Пацаны все, хоть и неизвестные, но все в порядке. И он принимает решения, когда пацаны, которые в порядке, тупо проседают по лавкам, потому что играть он ставит по личному отношению, а не по боевой готовности.

    А так, как вы сказали, что я близка, то есть знаю гораздо больше, чем вы, сидя на трибунах и крича, что мы не «Спартак». Только потому, что у нас такой *** (отличный) тренер, мы проиграли всю вторую половину сезона и остались без Лиги чемпионов и денег, а ЦСКА в них нуждается как никто другой,потому что мы нищие.

    Просто потому что он боится брать на себя какую-либо ответственность. Просто он обыграл «Реал» и в свете этой заслуги выглядит топчиком, и все так были на кураже после этого, что, видимо, и не заметили, как мы оказались в жопе», – писала Дюкова в комментариях в инстаграме.

    • По итогам 11 туров ЦСКА лидирует в РПЛ.
    • В Лиге Европы армейцы потерпели два поражения в двух матчах и занимают последнее место в группе.

    Источник: Инстаграм Людмилы Дюковой

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии30
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      Рейтинг: +2910

      RotBerg 18 минут назад

      Редко из конюшни своё выносят, дыма без огня не бывает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8655

      DeStar 20 минут назад

      Посмотрим. Пока все странно, прошлый сезон в лч реал грохнули, но никуда не попали. в этом пока в чемпионате первые при ... на самой лучшей игре, а в ле.. уже все ,уже шансов нет, если спаренные матчи у этого " ферецванвшафлал" выиграют и возьмут 6 очков ,можно будет побороться за выход. но это вряд ли, вряд ли даже наберут 6 очков с ними

      0
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      Рейтинг: +1407

      РМЗ 21 минуту назад

      От части она права . Но пусть потренируемся

      0
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      Рейтинг: +1528

      river31 21 минуту назад

      В очередной раз убеждаюсь почти - ВБД!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3437

      Yev 40 минут назад

      Просто дала отличный и полный расклад о ЦСКА.
      Интересно это сугубо ее мнение или ...
      По этому когда сравнивают первую команду РПЛ и последнюю Ла-Лиги это не корректно: ЦСКА на вершине не по тому что лучшие, а потому что конкуренты еще в большей заднице.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1143

      ALEX ML 41 минуту назад

      Климакс

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      daunis > ALEX ML 25 минут назад

      климакс мозговой причем, это ******, в следующий раз спросят домработницу Гинера?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      GM 43 минуты назад

      Судя по словарному запасу - та еще "интеллектуалка".

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      biber ru 49 минут назад

      Муж в очередной раз пролетел с премией, жена с очередной шубой... он молчит... она кричит!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1205

      AZ 51 минуту назад

      Баба в футболе, так же как и за рулем - катастрофа.. Угомоните эту сучку!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +798

      Niko 55 минут назад

      Вот тут ещё чья та не удовлетворённая баба что-то хорошо знает... максим, селекционер ты хороший, но не забывай и о супружеском долге, а то твою уже прорывает на всю страну.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33161

      portero > Niko 37 минут назад

      Вот на это точно похоже, то ли денег ей мало дает , то ли исполняет плохо и ей мало...

      0
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