Умер серебряный призeр Олимпиады-2008 Промис. Ему был 31 год

всегда обидно, когда спортсмены умирают рано, ведь их по привычке мы считаем здоровыми и сильными. Особенно футболистов. Это же не бодибилдеры и прочие, кто балуются ненужными в-вами и гробят своё здоровье.
Пресс-служба федерации футбола Нигерии сообщила о смерти нападающего Айзека Промиса.
Футболист скончался в США в возрасте 31 года от сердечного приступа.
- Промис – серебряный призeр Олимпийских игр 2008 года.
- В составе сборной Нигерии форвард сыграл три матча и забил один гол.
- На клубном уровне игрок почти всю карьеру провел в Турции.
- Последней его командой была «Остин Боулд» из второго дивизиона США.