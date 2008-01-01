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    Умер серебряный призeр Олимпиады-2008 Промис. Ему был 31 год

    Пресс-служба федерации футбола Нигерии сообщила о смерти нападающего Айзека Промиса.

    Футболист скончался в США в возрасте 31 года от сердечного приступа.

    • Промис – серебряный призeр Олимпийских игр 2008 года.
    • В составе сборной Нигерии форвард сыграл три матча и забил один гол.
    • На клубном уровне игрок почти всю карьеру провел в Турции.
    • Последней его командой была «Остин Боулд» из второго дивизиона США.

    Источник: Твиттер федерации футбола Нигерии

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8353

      Cules2013 6 минут назад

      всегда обидно, когда спортсмены умирают рано, ведь их по привычке мы считаем здоровыми и сильными. Особенно футболистов. Это же не бодибилдеры и прочие, кто балуются ненужными в-вами и гробят своё здоровье.

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