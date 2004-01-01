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    Игнатьев: «Мне нравится Роналду. Будет интересно сыграть против него»

    Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

    – С «Ювентусом» вам играть после выездных матчей с грозненским «Ахматом» и «Уфой». После них полегче будет?

    – Там хотя бы у нас будет четыре дня на восстановление и подготовку. С «Ахматом» мы играем 18 октября, а с «Юве» – 22-го. Это совершенно другая ситуация, чем то, что было с «Зенитом» и «Атлетико».

    – Чувствуете, что «Локомотив» сейчас уже не та команда, которая в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов быстро потеряла шансы на выход из не самой сложной группы с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем»?

    – Сейчас и группа другая. От нас никто ничего не ждет. Но да, мы можем спокойно играть, действовать организованно и ничего не бояться. Надо выходить на поле и стараться получать удовольствие от таких матчей.

    – Команда не собирается заранее сдаваться и думать только о борьбе с «Байером» за третье место и участие в весенней части Лиги Европы?

    – Надо просто на каждый отдельный матч выходить и играть на победу. Есть у нас сейчас впереди игра с Тулой – готовимся к Туле.
    А что будет с «Ювентусом» 22-го числа и в начале ноября, об этом будем думать ближе к этим матчам. До первого из них почти три недели – не люблю так далеко загадывать.

    – Доводилось наблюдать за нынешним «Ювентусом»?

    – Скажу только, что мне нравится Криштиану Роналду. В восторге от того, что он всегда забивает, отдает передачи и является лидером команды. Будет очень интересно против него сыграть.

    – Понимаете, как его нейтрализовать?

    – Сначала надо попасть в стартовый состав, перед этим хорошо подготовившись к матчу. А как играть против него? Вроде все знают, как это делать, но не всегда получается. Криштиану все равно забивает.

    • Матч «Ювентуса» с «Локомотивом» состоится 22 октября в Турине.
    • У московского клуба три очка после двух туров ЛЧ.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +8350

      Cules2013 5 минут назад

      1. Мне нравится Роналду. Будет интересно сыграть против него.
      2. Понимаете, как нейтрализовать Роналду?
      Сначала надо попасть в стартовый состав...
      Интервью 80 левела

      0
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      Рейтинг: +1498

      Фан666 30 минут назад

      А ему тебя обыгрывать одно удовольствие

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