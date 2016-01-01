Берг: «Судья должен был дать пенальти за фол футболиста «Хетафе»

Форвард «Краснодара» Маркус Берг объяснил причины поражения в матче Лиги Европы против «Хетафе» (1:2).

«Первый тайм был очень плохим, от нас ожидали большего, мы должны были действовать гораздо лучше. Знали, что у «Хетафе» будет пространство за линией обороны, так как они играют достаточно высоко, но в первом тайме мы это никак не использовали.

Много разных вещей на поле происходило, мы изучали «Хетафе» и знали, что они действуют грубо и жестко, так и произошло. Судья должен был дать пенальти за фол футболиста соперника.

Ари? Мне очень комфортно с ним играть, у нас налажено хорошее взаимодействие. Считаю, что его появление на поле принесло нам определенное преимущество, потому что он хорошо борется за мяч, выигрывает большое количество единоборств.

В этих условиях мне становится проще, ведь я не один на острие атаки, могу подбирать мяч или забегать. Это достаточно легко использовать в игре, его появление на поле стало большим плюсом для команды, потому что Ари выигрывал верховые мячи, а мы продвигались к штрафной», – заявил швед.