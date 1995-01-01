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    Уткин: «ЦСКА восемнадцатым был бы на Пиренеях»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал поражение ЦСКА в матче против «Эспаньола» (0:2) в рамках групповой стадии Лиги Европы.

    «Обляков, конечно, хотел как лучше. Он вообще парень мыслящий, что ценно. После поражения ЦСКА от «Эспаньола»… В котором, кстати, первый гол в еврокубках забил китаец! И этот китаец играет не за ЦСКА.

    То есть одновременно первый китайский гол – это сигнал, что вот оно, началось, теперь не остановится, два миллиарда китайцев прут повсеместно. И в то же время если кто-то думал, что в геополитическом, а значит, в любом попавшемся смысле китайцам для этого пригодится Россия, то так подумавший – болван.

    Но вернемся к Облякову. Ваня сказал: что вы пеняете нам местом «Эспаньола» в чемпионате Испании (восемнадцатое), посмотрите, как они с мячом работают! То есть Обляков призвал фетишистов-журналистов, а в микст-зону другие не ходят, смотреть в корень.

    Но он не заметил, как сказал гораздо более важную вещь. Он сказал себе: смотри, Вань, приехали люди из топ-чемпионата, обычные, в прошлом году там шестые-седьмые, сейчас временно в говне, но они ж в футбол играть умеют!

    Да! И вот с этим умением они делают лидера чемпионата России, Ваня, как бык овцу. Этого умения там, Вань, твоего умения, которое тут на первое тянет, там... Вот что на самом деле Иван и сказал. И это правда чистая. И она несколько более горькая. Потому что основана не на том, что журналист ленты новостей сопоставил две строчки в таблицах. А на наблюдении профессионального футболиста о профессиональном же уровне соперника.

    ЦВБП (прим. «Бомбардира» – ЦСКА всегда будет первым, аббревиатура фанатов ЦСКА)! Смотрите:

    ЦСКА

    Восемнадцатым

    Был бы на

    Пиренеях», – написал Уткин.

    • Забивший ЦСКА Ву Лей – первый китаец, отличившийся в еврокубках.
    • Московский клуб после двух туров ЛЕ на последнем месте в группе (0 очков).
    • При этом ЦСКА – лидер РПЛ с 25 очками и двухбалльным отрывом от ближайших преследователей.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5853

      mihail200606 5 минут назад

      Букфф много как всегда, но Щас по делу...

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      Рейтинг: +3739

      alp 5 минут назад

      с большим отрывом от предпоследнего места...

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      Рейтинг: +5195

      Агасфер 12 минут назад

      А недавно пел ЦСКА осанну...

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      Рейтинг: +1333

      zabvo9406 23 минуты назад

      и не поспоришь!!!!

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      Рейтинг: +11808

      bset 30 минут назад

      Вот чертяга, хорошо уколол)

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