Уткин: «ЦСКА восемнадцатым был бы на Пиренеях»

Журналист Василий Уткин прокомментировал поражение ЦСКА в матче против «Эспаньола» (0:2) в рамках групповой стадии Лиги Европы.

«Обляков, конечно, хотел как лучше. Он вообще парень мыслящий, что ценно. После поражения ЦСКА от «Эспаньола»… В котором, кстати, первый гол в еврокубках забил китаец! И этот китаец играет не за ЦСКА.

То есть одновременно первый китайский гол – это сигнал, что вот оно, началось, теперь не остановится, два миллиарда китайцев прут повсеместно. И в то же время если кто-то думал, что в геополитическом, а значит, в любом попавшемся смысле китайцам для этого пригодится Россия, то так подумавший – болван.

Но вернемся к Облякову. Ваня сказал: что вы пеняете нам местом «Эспаньола» в чемпионате Испании (восемнадцатое), посмотрите, как они с мячом работают! То есть Обляков призвал фетишистов-журналистов, а в микст-зону другие не ходят, смотреть в корень.

Но он не заметил, как сказал гораздо более важную вещь. Он сказал себе: смотри, Вань, приехали люди из топ-чемпионата, обычные, в прошлом году там шестые-седьмые, сейчас временно в говне, но они ж в футбол играть умеют!

Да! И вот с этим умением они делают лидера чемпионата России, Ваня, как бык овцу. Этого умения там, Вань, твоего умения, которое тут на первое тянет, там... Вот что на самом деле Иван и сказал. И это правда чистая. И она несколько более горькая. Потому что основана не на том, что журналист ленты новостей сопоставил две строчки в таблицах. А на наблюдении профессионального футболиста о профессиональном же уровне соперника.

ЦВБП (прим. «Бомбардира» – ЦСКА всегда будет первым, аббревиатура фанатов ЦСКА)! Смотрите:

ЦСКА

Восемнадцатым

Был бы на

Пиренеях», – написал Уткин.