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    Назаров: «Каррера проиграл второе чемпионство «Спартака»

    Актер театра и кино, а также болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров объяснил, почему испытывал недовольство работой бывшего главного тренера Массимо Карреры.

    «Вдруг приходит синеглазый красавец. И так хорошо облизывает фанатов, и так хорошо с прессой разговаривает. Более того, команда становится чемпионом. Ну надо быть преступником, чтобы не обожать его пожизненно. Так сложилось, и убедить их в том, что он тут ни при чем, то есть при чем, но на немножко, невозможно. Это любовь. Тренер по обороне, господи ты боже мой. Стали пропускать больше. Самый яркий пример – игра в августе с «Локомотивом». Чемпион «Спартак» играет против «Локомотива». Первый тайм – 2:0. Мы ведем 2:0, все в порядке! Самедов падает или ныряет, не знаю, и мы в меньшинстве. Тут же перерыв.

    Тренер должен собрать всех в раздевалке и сказать: «Ребята, мы в меньшинстве, мы ведем 2:0, мы чемпионы – играем по плану «Б». Как играть в меньшинстве, мы же договаривались… Как не договаривались? Ой, е-мое. Ну, ребята, как-то это… Потом пиццы поедим!» Не было этого плана у человека, и мы горим 3:4. В итоговой таблице чемпионата отнимите эти три очка от «Локомотива», прибавьте их «Спартаку»!!» – заявил актер.

    • По итогам сезона-2017/18 «Спартак» занял третье место, уступив второе ЦСКА – на два очка и первое «Локомотиву» – на четыре.
    • Московский клуб в последнем туре лишился шанса на прямое попадание в групповой этап ЛЧ.

    Источник: YouTube-канал « QOOMIR»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11808

      bset 10 минут назад

      А у ЦСКА против Крыльев, Оренбурга, еще кого. Отними у них эти очки и отдай ЦСКА и мы тоже всегда чемпионы. Но это чемпионат, тут надо собирать максимум очков, чтобы выиграть.

      0
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      Рейтинг: +3102

      momwig_ 33 минуты назад

      Вот оно - всплыло опять... Дебил хренов с пропитыми мозгами. Ты ему, тварь, второе чемпионство приносил, а он его профукал что ли?! Он тебе, урод перекошенный, принес единственное за хренову кучу лет чемпионство, чтобы ты вышел из запоя с горя и бухнул разок на радостях, а потом ещё и суперкубок - для опохмела. А ты, скотина неблагодарная, как только вылез из под стола, какашками в него кидаться стал, которые с пережору до сортира не донес. Видит Бог, я тебя, скота, уважал долгое время, видит Бог, я заблуждался, видит Бог, такие речи не характерны для меня и видит Бог. я ненавижу тебя всем сердцем. Будь проклят.

      1
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      Рейтинг: +1110

      mahan 34 минуты назад

      Назаров, так расскажи про своего любимого тренера Кононова, как этот пиджак ох...енно тренировал. Что молчишь то? Где твои стишки про пиджак?

      0
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      Рейтинг: +11

      UB41 34 минуты назад

      Чего же этот посредственный рифмоплёт так не взлюбил Массимо. Этож надо какие он эпитеты про облизывание применяет. Добропорядочному гражданину такие мысли и в голову не придут. Видимо у назарова с худруком в театре особые отношения. Когда было чемпионство помалкивал. Чуть оступились начал потихоньку гадить Спартаку своими мерзкими стишками, раскачивать лодку. Карреру недоумки убрали, а стало только хуже. И в этом хуже поучаствовал провокатор назаров. Провокаторы отвратительны и отравительны.

      1
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      Рейтинг: +9135

      vka1970 50 минут назад

      Если верны слухи, то кто то обещал усатому харакири сделать за все его "заслуги" когда увольняли Массимо.Похоже Назар пытается сыграть на опережение, но главное он уже сделал.Фильмы и сериалы с его участием принципиально не смотрю.Даже на рекламе звук отключаю.Мразь должна уйти в забвение.

      0
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      Рейтинг: +2962

      САДЫЧОК 1 час назад

      Стихоблуд , который восхвалял Кононова и всю братию псевдо спартаковцев !

      1
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      Рейтинг: +1071

      rash1959 1 час назад

      Назар, а не твои ли стишки разожгли пожар в Спартаке?? Ну получил смену тренера?? Ступай на "кухню" щи варить.

      3
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      Рейтинг: +6056

      piligrim1986 2 часа назад

      да пошел ты в жопу, **** усатый. сиди песенки пиши

      4
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      Рейтинг: +33

      Ru677 2 часа назад

      Да он вообще на готовеньком отсидел у поста и всё. Команду создавал Аленичев.

      -3
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      Рейтинг: +1883

      Ruryu > Ru677 7 минут назад

      Ещё один специалист....

      0
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      Рейтинг: +25

      Ansar_313 2 часа назад

      Ты конченный продажная шкура они фанат!

      2
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