Назаров: «Каррера проиграл второе чемпионство «Спартака»

Актер театра и кино, а также болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров объяснил, почему испытывал недовольство работой бывшего главного тренера Массимо Карреры.

«Вдруг приходит синеглазый красавец. И так хорошо облизывает фанатов, и так хорошо с прессой разговаривает. Более того, команда становится чемпионом. Ну надо быть преступником, чтобы не обожать его пожизненно. Так сложилось, и убедить их в том, что он тут ни при чем, то есть при чем, но на немножко, невозможно. Это любовь. Тренер по обороне, господи ты боже мой. Стали пропускать больше. Самый яркий пример – игра в августе с «Локомотивом». Чемпион «Спартак» играет против «Локомотива». Первый тайм – 2:0. Мы ведем 2:0, все в порядке! Самедов падает или ныряет, не знаю, и мы в меньшинстве. Тут же перерыв.

Тренер должен собрать всех в раздевалке и сказать: «Ребята, мы в меньшинстве, мы ведем 2:0, мы чемпионы – играем по плану «Б». Как играть в меньшинстве, мы же договаривались… Как не договаривались? Ой, е-мое. Ну, ребята, как-то это… Потом пиццы поедим!» Не было этого плана у человека, и мы горим 3:4. В итоговой таблице чемпионата отнимите эти три очка от «Локомотива», прибавьте их «Спартаку»!!» – заявил актер.