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    Полузащитник «Краснодара» Уткин: «Лига Европы так же важна для нас, как и чемпионат России»

    Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин поделился эмоциями после поражения в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Хетафе» (1:2).

    «Недоволен тем, как я сыграл, потому что я не забил один из решающих моментов, когда мы могли сравнять счет. Во втором тайме команда играла лучше, чем в первом. Не знаю, почему первый тайм выдался таким плохим, я не был тогда на поле, со стороны тяжело судить. Сейчас тяжело сказать, почему именно не удалось выиграть. Думаю, что все победы еще впереди.

    Повторюсь, сложно сейчас говорить о том, почему мы проигрываем в еврокубках уже 4 раз подряд. Недооценки соперника точно нет, так как мы всегда детально разбираем команду, против которой нам предстоит сыграть. Наверно, мне тяжело судить, так как я не такой опытный игрок.

    Я выкладываюсь на 100%, когда выхожу на поле, это я точно могу сказать. Оценивать мою игру может только тренер.

    Не думаю, что «Краснодару» стоит сконцентрироваться на каком-то одном турнире. Лига Европы так же важна для нас, как и чемпионат России. Что касается предстоящего матча со «Спартаком», конечно, у нас еще остались силы на эту игру», – заявил футболист.

    • После двух туров «Краснодар» занимает последнее место в группе (0 очков).
    • Следующий матч российский клуб сыграет в рамках ЛЕ против «Трабзонспора» 24 октября.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 06:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1491

      Фан666 8 минут назад

      Просто у вас другой уровень - второй испанской лиги, на примеру не тянете

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