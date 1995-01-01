Полузащитник «Краснодара» Уткин: «Лига Европы так же важна для нас, как и чемпионат России»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин поделился эмоциями после поражения в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Хетафе» (1:2).

«Недоволен тем, как я сыграл, потому что я не забил один из решающих моментов, когда мы могли сравнять счет. Во втором тайме команда играла лучше, чем в первом. Не знаю, почему первый тайм выдался таким плохим, я не был тогда на поле, со стороны тяжело судить. Сейчас тяжело сказать, почему именно не удалось выиграть. Думаю, что все победы еще впереди.

Повторюсь, сложно сейчас говорить о том, почему мы проигрываем в еврокубках уже 4 раз подряд. Недооценки соперника точно нет, так как мы всегда детально разбираем команду, против которой нам предстоит сыграть. Наверно, мне тяжело судить, так как я не такой опытный игрок.

Я выкладываюсь на 100%, когда выхожу на поле, это я точно могу сказать. Оценивать мою игру может только тренер.

Не думаю, что «Краснодару» стоит сконцентрироваться на каком-то одном турнире. Лига Европы так же важна для нас, как и чемпионат России. Что касается предстоящего матча со «Спартаком», конечно, у нас еще остались силы на эту игру», – заявил футболист.