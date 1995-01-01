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    Тренер «Хетафе»: «Краснодар» заставил нас пострадать немного»

    Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».

    «Я очень доволен первым таймом, мы хорошо прессинговали, забирали мяч, забили гол и во втором тайме тоже сыграли прекрасно. Во втором тайме «Краснодар» сыграл чуть лучше, сделал шаг вперед, провел несколько замен, и они попытались сделать все возможное, чтобы забить гол, и, конечно, нам было тяжелее прессинговать.

    У них было гораздо больше опасных моментов, конечно, мы хорошо сыграли, матч был очень интересный, и он сложился в нашу пользу. Конечно, во втором тайме мы меньше владели мячом, отдавали его быстрее из-за прессинга соперника.

    Когда «Краснодар» забил мяч, это было здорово, потому что их поддерживал стадион, они заставили нас пострадать немного, больше защищаться, и когда произошло удаление, мы отошли назад. Они заставили нас биться, но нам удалось победить», – сказал Бордалас.

    • «Хетафе» выиграл у «Краснодара» со счетом 2:1.
    • В активе испанской команды две победы в двух турах.
    • Россияне потерпели два поражения и занимают последнее место в группе ЛЕ.

    Наши клубы ужасны в этой ЛЕ. Последний раз такой кошмарный старт был шесть лет назад

    Источник: ТАСС

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