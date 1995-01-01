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    «Рейтинг Букмекеров»: Фарфан в декабре приступит к тренировкам на поле

    Источник из окружения нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана назвал примерные сроки возвращения футболиста в строй.

    «На данный момент Фарфан находится в Перу и уже передвигается без гипса. В начале ноября он должен прилететь в Россию, где начнет бегать и заниматься индивидуально. К тренировкам на поле приступит в декабре», – цитирует источника «Рейтинг Букмекеров».

    • Фарфан получил травму в июне во время Кубка Америки-2019.
    • У перуанца диагностировали повреждение хряща коленного сустава.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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