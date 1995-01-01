«Рейтинг Букмекеров»: Фарфан в декабре приступит к тренировкам на поле

Источник из окружения нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана назвал примерные сроки возвращения футболиста в строй.
«На данный момент Фарфан находится в Перу и уже передвигается без гипса. В начале ноября он должен прилететь в Россию, где начнет бегать и заниматься индивидуально. К тренировкам на поле приступит в декабре», – цитирует источника «Рейтинг Букмекеров».
- Фарфан получил травму в июне во время Кубка Америки-2019.
- У перуанца диагностировали повреждение хряща коленного сустава.
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
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