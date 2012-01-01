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    Обамеянг: «Мистер Ватцке, вы такой клоун. Вам же лучше, что я не рассказывал о том, почему ушел из «Боруссии»

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг раскритиковал председателя совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханса-Йоакима Ватцке.

    «Вам же лучше, что я никогда не рассказывал о том, почему на самом деле ушел из «Боруссии». Мистер Ватцке, вы такой клоун.

    Помню, как вы говорили, что никогда не продадите Усмана Дембеле, а когда увидели предложение больше 100 миллионов евро, вы были первый, кто взял эти деньги.

    Не говорите о деньгах, пожалуйста! Оставьте меня в покое», – написал Обамеянг в твиттере.

    Ранее Ватцке заявил, что игрок ушел из клуба из-за денег и предположил, что Обамеянг грустит, когда видит Лигу чемпионов по телевизору.

    • Обамеянг перешел из «Боруссии» в «Арсенал» в январе 2018 года за 63,7 миллиона евро.
    • В текущем сезоне габонец провел восемь матчей, в которых забил восемь голов.

    Источник: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга

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