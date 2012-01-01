Обамеянг: «Мистер Ватцке, вы такой клоун. Вам же лучше, что я не рассказывал о том, почему ушел из «Боруссии»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг раскритиковал председателя совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханса-Йоакима Ватцке.

«Вам же лучше, что я никогда не рассказывал о том, почему на самом деле ушел из «Боруссии». Мистер Ватцке, вы такой клоун.

Помню, как вы говорили, что никогда не продадите Усмана Дембеле, а когда увидели предложение больше 100 миллионов евро, вы были первый, кто взял эти деньги.

Не говорите о деньгах, пожалуйста! Оставьте меня в покое», – написал Обамеянг в твиттере.

Ранее Ватцке заявил, что игрок ушел из клуба из-за денег и предположил, что Обамеянг грустит, когда видит Лигу чемпионов по телевизору.