«Ливерпуль» впервые за пять лет пропустил 3 гола в ЛЧ на «Энфилде»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле победил «Зальцбург» со счетом 4:3.

Как сообщает Squawka, мерсисайдцы впервые с 22 октября 2014 года пропустили три гола в ЛЧ в домашнем поединке.

Пять лет назад «Ливерпуль» пропустил столько же от «Реала». Тогда мадридцы выиграли со счетом 3:0.