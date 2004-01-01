«Ливерпуль» впервые за пять лет пропустил 3 гола в ЛЧ на «Энфилде»

Австрийский мастер-класс для бензиновых позорных хряков перед вылетом последних в ФНЛ. Всё, со следующего года так позорить страну в ЛЧ будет уже некому )))
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле победил «Зальцбург» со счетом 4:3.
Как сообщает Squawka, мерсисайдцы впервые с 22 октября 2014 года пропустили три гола в ЛЧ в домашнем поединке.
Пять лет назад «Ливерпуль» пропустил столько же от «Реала». Тогда мадридцы выиграли со счетом 3:0.
- «Ливерпуль» набрал три очка в двух турах ЛЧ.
- Команда Юргена Клоппа – действующий победитель турнира.