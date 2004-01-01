Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    «Ливерпуль» впервые за пять лет пропустил 3 гола в ЛЧ на «Энфилде»

    В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле победил «Зальцбург» со счетом 4:3.

    Как сообщает Squawka, мерсисайдцы впервые с 22 октября 2014 года пропустили три гола в ЛЧ в домашнем поединке.

    Пять лет назад «Ливерпуль» пропустил столько же от «Реала». Тогда мадридцы выиграли со счетом 3:0.

    • «Ливерпуль» набрал три очка в двух турах ЛЧ.
    • Команда Юргена Клоппа – действующий победитель турнира.

    Источник: Squawka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1711

      Порванный хрюкан 2 минуты назад

      Австрийский мастер-класс для бензиновых позорных хряков перед вылетом последних в ФНЛ. Всё, со следующего года так позорить страну в ЛЧ будет уже некому )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      dinar7777dinar 9 минут назад

      Дальше больше . Очень же крутой у вас ван дейк . Сити вас убьёт .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79360
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73873
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru