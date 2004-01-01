Тренер «Бенфики»: «После автогола мы потеряли все надежды»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Интереснее анализировать игру, а не отвечать напрямую. Принимаю на себя ответственность за оба поражения в ЛЧ. Важно провести анализ. Статистика у нас не очень, нужно подумать, что делать. Нужно говорить, что со мной команда проиграла два матча. Конечно, у нас была стратегия, но я не чувствовал себя в игре на полную.

Несмотря на то, что «Зенит» начал турнир с тремя центральными защитниками, понимал, что они могут играть иначе. Пытались играть длинно и диагонально, далеко проходить по флангами. Видели, что не все получалось у Сеферовича, пытались бить издалека. Чувствовал, что у команды есть мяч, но мы его теряли и «Зениту» было удобно. В какой-то момент вернули контроль, но потом пропустили гол, который посеял сомнения. В конце был еще и автогол. С ним мы потеряли все надежды.

Должны забыть об этом и смотреть вперед. В целом мы неплохо начали сезон. Футболисты, которые играли хорошо раньше, будут играть хорошо и дальше. Нужно в Европе играть так, как в Португалии. Понимали, что не должны показывать что-то новое, у нас была своя логика. Понимали на 90%, что они будут играть 4-4-2. Был план, были сильные и слабые места, но мы выбрали такой состав», – сказал Лаже.