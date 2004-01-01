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    Тренер «Бенфики»: «После автогола мы потеряли все надежды»

    Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

    «Интереснее анализировать игру, а не отвечать напрямую. Принимаю на себя ответственность за оба поражения в ЛЧ. Важно провести анализ. Статистика у нас не очень, нужно подумать, что делать. Нужно говорить, что со мной команда проиграла два матча. Конечно, у нас была стратегия, но я не чувствовал себя в игре на полную.

    Несмотря на то, что «Зенит» начал турнир с тремя центральными защитниками, понимал, что они могут играть иначе. Пытались играть длинно и диагонально, далеко проходить по флангами. Видели, что не все получалось у Сеферовича, пытались бить издалека. Чувствовал, что у команды есть мяч, но мы его теряли и «Зениту» было удобно. В какой-то момент вернули контроль, но потом пропустили гол, который посеял сомнения. В конце был еще и автогол. С ним мы потеряли все надежды.

    Должны забыть об этом и смотреть вперед. В целом мы неплохо начали сезон. Футболисты, которые играли хорошо раньше, будут играть хорошо и дальше. Нужно в Европе играть так, как в Португалии. Понимали, что не должны показывать что-то новое, у нас была своя логика. Понимали на 90%, что они будут играть 4-4-2. Был план, были сильные и слабые места, но мы выбрали такой состав», – сказал Лаже.

    • «Зенит» победил «Бенфику» со счетом 3:1.
    • Петербургская команда по итогам двух туров лидирует в группе ЛЧ.
    • Лиссабонцы занимают последнее место в квартете.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3483

      paracetamol 16 минут назад

      На воротах Газпром Арены надо написать: оставь надежду всяк сюда входящий!

      0
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      Рейтинг: +516

      KPCCSPB > paracetamol 14 секунд назад

      Надо с Луневым че то делать...

      0
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