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    Суарес в матче с «Интером» забил столько же голов, сколько за последние 20 игр Лиги чемпионов

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сделал дубль в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (2:1). Каталонцы по ходу встречи проигрывали.

    За предыдущие 20 матчей турнира (включая прошлый и позапрошлый сезон) Суарес забил столько же голов – два. В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» вылетела в 1/4 финала от «Ливерпуля».

    • 32-летний Суарес в текущем сезоне Примеры провел пять матчей, забил три гола.
    • Уругваец выступает в Каталонии с 2014 года.
    • Футболист брал с «Барселоной» Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.

    Источник: Бомбардир.ру

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