Суарес в матче с «Интером» забил столько же голов, сколько за последние 20 игр Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сделал дубль в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (2:1). Каталонцы по ходу встречи проигрывали.

За предыдущие 20 матчей турнира (включая прошлый и позапрошлый сезон) Суарес забил столько же голов – два. В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» вылетела в 1/4 финала от «Ливерпуля».