Дзагоев: «Абрамович передавал: если хочу в Англию, надо только сказать. Если вернуть время, я бы согласился»

Надо было ехать, а не гробить хрустальные ноги на наших огородах.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что владелец «Челси» Роман Абрамович предлагал ему помощь в организации трансфера в чемпионат Англии. Россиянин возможность пока не использовал.
«Действительно, Абрамович через Юрия Жиркова передавал, если хочу в Англию, надо только сказать. Но условия меня смутили: тренируюсь с основой и играю только в Кубке. Если бы вернуть время, я бы согласился.
В 2010-м был вариант со «Штутгартом», вот туда надо было ехать», – сказал Дзагоев.
- Футболист выступает за ЦСКА с 2008 года.
- Игрок три раза становился чемпионом России.
- На счету Дзагоева 58 матчей и девять голов за сборную России.