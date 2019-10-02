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    Дзагоев: «Абрамович передавал: если хочу в Англию, надо только сказать. Если вернуть время, я бы согласился»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что владелец «Челси» Роман Абрамович предлагал ему помощь в организации трансфера в чемпионат Англии. Россиянин возможность пока не использовал.

    «Действительно, Абрамович через Юрия Жиркова передавал, если хочу в Англию, надо только сказать. Но условия меня смутили: тренируюсь с основой и играю только в Кубке. Если бы вернуть время, я бы согласился.

    В 2010-м был вариант со «Штутгартом», вот туда надо было ехать», – сказал Дзагоев.

    • Футболист выступает за ЦСКА с 2008 года.
    • Игрок три раза становился чемпионом России.
    • На счету Дзагоева 58 матчей и девять голов за сборную России.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    02.10.2019 23:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7513

      parevg 21 минуту назад

      Надо было ехать, а не гробить хрустальные ноги на наших огородах.

      0
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      Рейтинг: +1414

      Томик 23 минуты назад

      Всё проходит. Сначала не ценишь шансы, а потом:"Разрешите допить Ваше пиво бывшему штурману эскадрильи".

      0
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      Рейтинг: +1475

      Axe111 41 минуту назад

      Надо было если бы бэ мэ,уписился аланчик

      0
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      Рейтинг: +839

      Loko_Roma 1 час назад

      Слишком хрустальный Алан стал с годами.

      0
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      Рейтинг: +1540

      Derzkiy1 1 час назад

      У Дзагоева много вариантов было и форма отличная была ....

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