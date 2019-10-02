Дзагоев: «Абрамович передавал: если хочу в Англию, надо только сказать. Если вернуть время, я бы согласился»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что владелец «Челси» Роман Абрамович предлагал ему помощь в организации трансфера в чемпионат Англии. Россиянин возможность пока не использовал.

«Действительно, Абрамович через Юрия Жиркова передавал, если хочу в Англию, надо только сказать. Но условия меня смутили: тренируюсь с основой и играю только в Кубке. Если бы вернуть время, я бы согласился.

В 2010-м был вариант со «Штутгартом», вот туда надо было ехать», – сказал Дзагоев.