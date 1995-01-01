Головин – о Лиге 1: «Здесь гораздо сильнее, быстрее и умнее, чем в России»

Полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил уровень футбола в чемпионатах России и Франции. Россиянин выступает в Лиге 1 с осени 2018 года.

«Здесь очень много сильных игроков прямо физически, очень быстрых. Если сравнивать с Россией, то здесь горазд сильнее, гораздо быстрее все и гораздо умнее. Но это как раз-таки вызов для меня, для того, чтобы расти в этом чемпионате и пытаться стать лучше, – сказал Головин.