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    Головин – о Лиге 1: «Здесь гораздо сильнее, быстрее и умнее, чем в России»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил уровень футбола в чемпионатах России и Франции. Россиянин выступает в Лиге 1 с осени 2018 года.

    «Здесь очень много сильных игроков прямо физически, очень быстрых. Если сравнивать с Россией, то здесь горазд сильнее, гораздо быстрее все и гораздо умнее. Но это как раз-таки вызов для меня, для того, чтобы расти в этом чемпионате и пытаться стать лучше, – сказал Головин.

    • «Монако» купил игрока летом 2018 у ЦСКА.
    • Головин в текущем сезоне Лиги 1 провел семь матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
    • «Монако» в таблице идет на 12 месте.

    Источник: страница «Монако» в VK

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