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    «Спартак» продлил контракт с Данилиным. Перед этим хавбек выбыл на восемь месяцев из-за травмы

    «Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Максимом Данилиным, выступающим за вторую команду.

    «У нас две новости о полузащитнике «Спартака-2» Максиме Данилине. Хорошая и, к сожалению, плохая.

    Начнем с плохой: Максим получил серьезную травму. Врачи диагностировали у него повреждение капсульно-связочного аппарата левого коленного сустава. На восстановление 18-летнего футболиста может уйти до восьми месяцев.

    И хорошая новость. Данилин подписал новый контракт со «Спартаком»! Изначально речь шла о трехлетнем соглашении, но с учетом сложившихся обстоятельств руководство приняло решение поддержать талантливого воспитанника и предложить ему контракт на четыре года.

    Желаем Максиму скорейшего выздоровления и новых успехов в составе красно-белых!» – сообщается на сайте «Спартака».

    • В текущем сезоне Данилин сыграл за «Спартак-2» 15 матчей и забил четыре гола.
    • Рыночная стоимость игрока – 225 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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