Calciomercato: «Барселона» заинтересовалась Шкриньяром, Сенси и Мартинесом

ну ну ! у интера сейчас дела хороши ! зачем им сейчас продавать их. из всех конечно шкриньяра бы вот было бы норм. ну интера заломит цену если начнется реальный интерес !
«Барселона» проявила интерес к трем игрокам миланского «Интера».
Каталонцы следят за защитником Миланом Шкриньяром, хавбеком Стефано Сенси и форвардом Лаутаро Мартинесом. Представители «Барсы» понаблюдают за игроками в очном матче команд в рамках 2-го тура Лиги чемпионов, сообщает Calciomercato.
- Матч «Барселона» – «Интер» пройдет в среду, начало – 22:00 мск.
- Рыночная стоимость Шкриньяра – 60 миллионов евро, Сенси – 18 миллионов, Мартинеса – 30 миллионов.