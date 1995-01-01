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    Calciomercato: «Барселона» заинтересовалась Шкриньяром, Сенси и Мартинесом

    «Барселона» проявила интерес к трем игрокам миланского «Интера».

    Каталонцы следят за защитником Миланом Шкриньяром, хавбеком Стефано Сенси и форвардом Лаутаро Мартинесом. Представители «Барсы» понаблюдают за игроками в очном матче команд в рамках 2-го тура Лиги чемпионов, сообщает Calciomercato.

    • Матч «Барселона» – «Интер» пройдет в среду, начало – 22:00 мск.
    • Рыночная стоимость Шкриньяра – 60 миллионов евро, Сенси – 18 миллионов, Мартинеса – 30 миллионов.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3486

      dinar7777dinar 50 минут назад

      ну ну ! у интера сейчас дела хороши ! зачем им сейчас продавать их. из всех конечно шкриньяра бы вот было бы норм. ну интера заломит цену если начнется реальный интерес !

      0
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      Рейтинг: +1743

      SarJr 50 минут назад

      Сенси то накой?

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