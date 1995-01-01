Calciomercato: «Барселона» заинтересовалась Шкриньяром, Сенси и Мартинесом

«Барселона» проявила интерес к трем игрокам миланского «Интера».

Каталонцы следят за защитником Миланом Шкриньяром, хавбеком Стефано Сенси и форвардом Лаутаро Мартинесом. Представители «Барсы» понаблюдают за игроками в очном матче команд в рамках 2-го тура Лиги чемпионов, сообщает Calciomercato.