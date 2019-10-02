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    Губерниев получил ТЭФИ как лучший комментатор. На награду претендовали Розанов и Савин

    В Москве идет церемония вручения премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ-2019.

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев победил в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» за работу на женской биатлонной эстафете этапа Кубка мира в Оберхофе.

    Губерниев опередил в голосовании своего коллегу по «Матч ТВ» Юрия Розанова и комментатора «Первого канала», блогера Евгения Савина.

    В номинации «Телевизионный проект о спорте» победил «Тотальный футбол».

    • Это уже третья ТЭФИ в карьере Губерниева.
    • В прошлом году приз лучшему комментатору получила Татьяна Тарасова за работу на трансляции женского фигурного катания на Олимпиаде-2018.

    text

    Публикация от text (@tefiaward)

    Источник: инстаграм премии ТЭФИ

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +15

      YOUTUBE Our bets 57 минут назад

      кто нибудь знает что с Розановым, сто лет его не слышно...говорили заболел вроде..

      0
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      Рейтинг: +287

      OrenburgFC 1 час назад

      Стогниенко! где!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Zmoiz 1 час назад

      Пыыыы ещё бы Оскара дали

      0
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      Рейтинг: +392

      Я - легенда 1 час назад

      Премию-то там хоть дают? А то в этом меркантильном мире одна лишь фигурка не канает )))

      0
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      Рейтинг: +4125

      la verdad 1 час назад

      Вся тройка ущербная

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