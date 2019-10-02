Губерниев получил ТЭФИ как лучший комментатор. На награду претендовали Розанов и Савин

кто нибудь знает что с Розановым, сто лет его не слышно...говорили заболел вроде..
В Москве идет церемония вручения премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ-2019.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев победил в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» за работу на женской биатлонной эстафете этапа Кубка мира в Оберхофе.
Губерниев опередил в голосовании своего коллегу по «Матч ТВ» Юрия Розанова и комментатора «Первого канала», блогера Евгения Савина.
В номинации «Телевизионный проект о спорте» победил «Тотальный футбол».
- Это уже третья ТЭФИ в карьере Губерниева.
- В прошлом году приз лучшему комментатору получила Татьяна Тарасова за работу на трансляции женского фигурного катания на Олимпиаде-2018.