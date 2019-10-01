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    Рибалта: «Фанаты «Зенита» без ума от Малкома. Расизм? Это фейк»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что болельщики питерской команды не проявляли расизм в отношении бразильского полузащитника Малкома.

    «Фанаты без ума от Малкома. Расизм? Это фейк, который появился в интернете. Есть видео, которые доказывают, что расизма не было. Реальность состоит в том, что этот трансфер добавляет нам престижа, так как мы смогли приобрести игрока у «Барселоны», – сказал Рибалта.

    • После трансфера темнокожего бразильца Малкома на матче «Зенит» – «Краснодар» появился баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям».
    • Баннер может содержать отсылку к манифесту болельщиков «Зенита» на сайте «Ландскроны», в котором говорится: «Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше».
    • Британский таблоид The Sun утверждал, что фанаты питерцев не приняли трансфер Малкома.

    Малком: «То, что говорят в Бразилии о моем приеме фанатами «Зенита», – это ложь»

    Источник: AS

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2298

      InterMilLano1908 7 минут назад

      Вау топ футболист!!! Я теку уже весь млять...круче его был только маркизио в РПЛ! Легенды епта

      0
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      Рейтинг: +3397

      paracetamol 8 минут назад

      Халк был не белее Малколма, и ничего, приняли и отпускать не хотели.

      0
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      Рейтинг: +1276

      Alekxei Z. 20 минут назад

      Без ума ? Ну это понятно. Агде они его видели ?

      0
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      Рейтинг: +445

      Иван Петров 1986 26 минут назад

      Ихние фанаты вообще без ума.

      0
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      Рейтинг: +1688

      neveldomha 30 минут назад

      Когда пришел Халк, поле под ним дрожало, а тут говорят о каком то призраке.

      0
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      Рейтинг: +740

      GSmall 35 минут назад

      Помню Кубань вроде Адана хотела взять.Он та в крутом клубе был

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      Джой 53 минуты назад

      От какого Малкома? Какой расизм?
      Малком это вообще кто?
      Кто-нибудь слышал?

      1
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      Рейтинг: +10774

      Garrincha58 > Джой 37 минут назад

      и не услышим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1261

      upiter622 > Джой 35 минут назад

      Слышал о таком,стоит в серванте у Медведева!)))

      0
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      Рейтинг: +1688

      neveldomha > Джой 34 минуты назад

      Говорят его в августе подписали. Но это далеко не факт. Еще говорят, что пару раз на поле выходил футболист очень похожий на Малкома. Но надо проверить. Похоже врут.

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