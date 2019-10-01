Рибалта: «Фанаты «Зенита» без ума от Малкома. Расизм? Это фейк»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что болельщики питерской команды не проявляли расизм в отношении бразильского полузащитника Малкома.

«Фанаты без ума от Малкома. Расизм? Это фейк, который появился в интернете. Есть видео, которые доказывают, что расизма не было. Реальность состоит в том, что этот трансфер добавляет нам престижа, так как мы смогли приобрести игрока у «Барселоны», – сказал Рибалта.

После трансфера темнокожего бразильца Малкома на матче «Зенит» – «Краснодар» появился баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям».

Баннер может содержать отсылку к манифесту болельщиков «Зенита» на сайте «Ландскроны», в котором говорится: «Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше».

Британский таблоид The Sun утверждал, что фанаты питерцев не приняли трансфер Малкома.

Малком: «То, что говорят в Бразилии о моем приеме фанатами «Зенита», – это ложь»