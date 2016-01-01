Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Малком: «То, что говорят в Бразилии о моем приеме фанатами «Зенита», – это ложь»

    Бразильский нападающий «Зенита» Малком прокомментировал информацию в СМИ о том, что его плохо приняли болельщики питерской команды.

    — Бразильские СМИ последние несколько дней обсуждают слухи о том, что вас плохо приняли болельщики и что якобы вы уже зимой можете уйти из «Зенита».

    — Хочу оставаться здесь, в «Зените». Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии, — это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап карьеры.

    — Вы здесь чуть больше недели — как ощущения?

    — Прекрасно себя чувствую, просто отлично. Команда, тренеры, администрация, президент клуба — все меня приятно удивили. Вокруг очень открытые люди, всегда готовы поговорить, узнать, нужно ли мне чем-то помочь. Я называю это профессионализмом. «Зенит» — это команда настоящих мастеров своего дела. Причем высокого уровня. Вижу, что тут можно вершить историю.

    — Так, как встретили вас болельщики на «Газпром Арене», раньше не встречали никого из новичков — ведь когда вы выходили на поле в игре с «Краснодаром», стадион взревел. Готовы к очень высоким ожиданиям болельщиков «Зенита»?

    — Да! И морально, и профессионально. Моя семья поддерживает меня, а с новыми партнерами готов одержать много побед, – сказал Малком в интервью «Матч ТВ».

    • «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • После перехода темнокожего бразильца Малкома на матче «Зенит» – «Краснодар» появился баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям».
    • Баннер может содержать отсылку к манифесту болельщиков «Зенита» на сайте «Ландскроны», в котором говорится: «Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше».
    • Иностранные СМИ писали, что фанаты питерцев не приняли трансфер Малкома.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106814
    #2
    Chernyi Lis
    79173
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73136
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru