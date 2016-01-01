Малком: «То, что говорят в Бразилии о моем приеме фанатами «Зенита», – это ложь»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком прокомментировал информацию в СМИ о том, что его плохо приняли болельщики питерской команды.

— Бразильские СМИ последние несколько дней обсуждают слухи о том, что вас плохо приняли болельщики и что якобы вы уже зимой можете уйти из «Зенита».

— Хочу оставаться здесь, в «Зените». Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии, — это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап карьеры.

— Вы здесь чуть больше недели — как ощущения?

— Прекрасно себя чувствую, просто отлично. Команда, тренеры, администрация, президент клуба — все меня приятно удивили. Вокруг очень открытые люди, всегда готовы поговорить, узнать, нужно ли мне чем-то помочь. Я называю это профессионализмом. «Зенит» — это команда настоящих мастеров своего дела. Причем высокого уровня. Вижу, что тут можно вершить историю.

— Так, как встретили вас болельщики на «Газпром Арене», раньше не встречали никого из новичков — ведь когда вы выходили на поле в игре с «Краснодаром», стадион взревел. Готовы к очень высоким ожиданиям болельщиков «Зенита»?

— Да! И морально, и профессионально. Моя семья поддерживает меня, а с новыми партнерами готов одержать много побед, – сказал Малком в интервью «Матч ТВ».