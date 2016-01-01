Малком: «То, что говорят в Бразилии о моем приеме фанатами «Зенита», – это ложь»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком прокомментировал информацию в СМИ о том, что его плохо приняли болельщики питерской команды.
— Бразильские СМИ последние несколько дней обсуждают слухи о том, что вас плохо приняли болельщики и что якобы вы уже зимой можете уйти из «Зенита».
— Хочу оставаться здесь, в «Зените». Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии, — это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап карьеры.
— Вы здесь чуть больше недели — как ощущения?
— Прекрасно себя чувствую, просто отлично. Команда, тренеры, администрация, президент клуба — все меня приятно удивили. Вокруг очень открытые люди, всегда готовы поговорить, узнать, нужно ли мне чем-то помочь. Я называю это профессионализмом. «Зенит» — это команда настоящих мастеров своего дела. Причем высокого уровня. Вижу, что тут можно вершить историю.
— Так, как встретили вас болельщики на «Газпром Арене», раньше не встречали никого из новичков — ведь когда вы выходили на поле в игре с «Краснодаром», стадион взревел. Готовы к очень высоким ожиданиям болельщиков «Зенита»?
— Да! И морально, и профессионально. Моя семья поддерживает меня, а с новыми партнерами готов одержать много побед, – сказал Малком в интервью «Матч ТВ».
- «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
- После перехода темнокожего бразильца Малкома на матче «Зенит» – «Краснодар» появился баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям».
- Баннер может содержать отсылку к манифесту болельщиков «Зенита» на сайте «Ландскроны», в котором говорится: «Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба и ничего больше».
- Иностранные СМИ писали, что фанаты питерцев не приняли трансфер Малкома.