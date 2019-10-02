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    Крыховяк – лучший игрок сентября в РПЛ

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим футболистом сентября в РПЛ.

    Выбор победителя определялся из трех этапов.

    Зрители отдали большее число голосов полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу, но победу поляку принесли голоса экспертов РПЛ и экспертов Матч Премьер.

    • В сентябре полузащитник «Локомотива» забил два гола в трех матчах РПЛ и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3406

      Viper for CSKA 7 минут назад

      Влашич тоже здорово смотрелся, но поляк последнее время - вне конкуренции.

      0
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      Рейтинг: +7501

      parevg 24 минуты назад

      Согласен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3400

      paracetamol 25 минут назад

      Лучший из худших.

      0
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      Рейтинг: +2206

      Dgad 1 час назад

      Безусловно лучший, Палыч вдохнул в него второе дыхание)

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