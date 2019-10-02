Крыховяк – лучший игрок сентября в РПЛ

Влашич тоже здорово смотрелся, но поляк последнее время - вне конкуренции.
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим футболистом сентября в РПЛ.
Выбор победителя определялся из трех этапов.
Зрители отдали большее число голосов полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу, но победу поляку принесли голоса экспертов РПЛ и экспертов Матч Премьер.
- В сентябре полузащитник «Локомотива» забил два гола в трех матчах РПЛ и отдал одну голевую передачу.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 2, 2019