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    Экс-форвард «Ниццы» Ламин Диаби: «Я украл часы у Дольберга из-за зависти»

    Бывший форвард «Ниццы» Ламин Диаби объяснил, зачем выкрал часы у своего одноклубника Каспера Дольберга.

    «Я украл часы у Дольберга не из-за жадности, а из-за зависти и разочарования. Мне – 18 лет, я взял часы без причины. Я должен был сконцентрироваться на честной конкуренции на поле, а вместо этого совершил трусливый поступок. Меня выгнали из команды, с которой я мечтал добиться побед. Для меня это катастрофа», – признался Диаби.

    • В сентябре Диаби из раздевалки «Ниццы» украл у Дольберга часы за 70 тысяч евро.
    • С 18-летним игроком был разорван контракт.

    Источник: Твиттер Ламина Диаби

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