Экс-форвард «Ниццы» Ламин Диаби: «Я украл часы у Дольберга из-за зависти»

Бывший форвард «Ниццы» Ламин Диаби объяснил, зачем выкрал часы у своего одноклубника Каспера Дольберга.

«Я украл часы у Дольберга не из-за жадности, а из-за зависти и разочарования. Мне – 18 лет, я взял часы без причины. Я должен был сконцентрироваться на честной конкуренции на поле, а вместо этого совершил трусливый поступок. Меня выгнали из команды, с которой я мечтал добиться побед. Для меня это катастрофа», – признался Диаби.