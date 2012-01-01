Кубок Либертадорес. «Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс»

«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес – 2:0.
Кубок Либертадорес. Полуфинал. Первый матч
Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Борре, 7, с пенальти; 2:0 – И. Фернандес, 70.
Удаление: нет – Капальдо, 90.
- Ответная встреча команд состоится 23 октября на поле «Бока Хуниорс».
- В прошлом году «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» впервые в истории турнира играли друг против друга в финале.
- Первый матч тогда завершился вничью со счетом 2:2, а ответная встреча несколько раз переносилась.
- Игру решено было провести в Мадриде, где «Ривер Плейт» в дополнительное время оказался сильнее (3:1), став обладателем трофея.