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    Тренер «Бенфики» Лажи: «Зенит» – очень сильная команда, способная играть по-разному»

    Главный тренер «Бенфики» Бруну Лажи дал характеристику «Зениту» в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится завтра, 2 октября.

    «Это действительно очень сильная команда, способная играть по-разному. Может играть длинными передачами и отходить назад, если того требует ситуация, но «Зенит» всегда идет вперед и пытается доставлять мяч к чужим воротам как можно быстрее. Мы должны быть к этому готовы», – сказал Лажи.

    • «Бенфика» в первом туре проиграла, «Зенит» сыграл вничью.
    • Португальцы выиграли два последних очных матча против «Зенита».
    • Зенитовцы в чемпионате России идут пятыми.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10755

      Garrincha58 35 минут назад

      Лажи это полная лажа Зенит играет просто и отвратительно однообразно загидушки на Дзюбу и всё, вам будет легко справиться

      2
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      Рейтинг: +4127

      3a zenit > Garrincha58 12 минут назад

      тренер Уфы знает как играть с сильными клубами

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