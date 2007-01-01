Тренер «Бенфики» Лажи: «Зенит» – очень сильная команда, способная играть по-разному»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лажи дал характеристику «Зениту» в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится завтра, 2 октября.

«Это действительно очень сильная команда, способная играть по-разному. Может играть длинными передачами и отходить назад, если того требует ситуация, но «Зенит» всегда идет вперед и пытается доставлять мяч к чужим воротам как можно быстрее. Мы должны быть к этому готовы», – сказал Лажи.