Ковач – журналистам перед матчем с «Тоттенхэмом»: «Дам своим игрокам кое-какую информацию о Кейне, но вам не скажу»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач перед встречей Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» поделился мнением о нападающем Гарри Кейне.

«Качество, которое он показывает в Премьер-лиге и играх за сборную, говорит само за себя. Он умеет все. Он великолепен в работе с мячом, хорош при игре головой.

Очень сильный нападающий. Вместе с Левандовски, пожалуй, входят в тройку или четверку лучших нападающих мира. Оба очень успешны, и я надеюсь, что завтра (1-го октября – прим. «Бомбардира») все сложится для нас удачно.

Дам своим игрокам кое-какую информацию о Кейне, но вам не скажу», – Sky Sports цитирует Ковача.