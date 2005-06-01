Ковач – журналистам перед матчем с «Тоттенхэмом»: «Дам своим игрокам кое-какую информацию о Кейне, но вам не скажу»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач перед встречей Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» поделился мнением о нападающем Гарри Кейне.
«Качество, которое он показывает в Премьер-лиге и играх за сборную, говорит само за себя. Он умеет все. Он великолепен в работе с мячом, хорош при игре головой.
Очень сильный нападающий. Вместе с Левандовски, пожалуй, входят в тройку или четверку лучших нападающих мира. Оба очень успешны, и я надеюсь, что завтра (1-го октября – прим. «Бомбардира») все сложится для нас удачно.
Дам своим игрокам кое-какую информацию о Кейне, но вам не скажу», – Sky Sports цитирует Ковача.
- Матч пройдет на «Тоттенхэм Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени.
- Кейн забил шесть голов в восьми играх сезона на клубном уровне, Левандовски – 12 в девяти.