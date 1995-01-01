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    «Авангард»: «Новость с просьбой Кононову вернуться в Курск – фейк. Будьте бдительны, Олег Георгиевич!»

    Пресс-служба «Авангарда» прокомментировала информацию о возможном возвращении Олега Кононова в родной Курск.

    29-го сентября в твиттер-аккаунте @AvangardKursk46 появилась соответствующая просьба от имени клуба в адрес главного тренера «Спартака».

    «Кто следит за «Авангардом», прекрасно знает, что у нас нет аккаунта в твиттере. Когда-то давно мы предпринимали попытки развиваться и на этой интернет-площадке. Но в связи с низкой активностью читателей было решено отказаться от ведения аккаунта.

    Поэтому можно смело утверждать, что новость с просьбой к Олегу Георгиевичу вернуться в Курск — фейковая. Аккаунт, на котором она была опубликована, не имеет никакого отношения к нашему клубу.

    Будьте бдительны! Олег Георгиевич, не расстраивайтесь!» — сказано в заявлении клуба.

    • После 11-ти туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в таблице.
    • «Авангард» выступает в ФНЛ и после 15-ти матчей находится на 14-й строчке.
    • «Парни, я пытаюсь помочь вытащить нашу команду со дна турнирной таблицы, приглашаю коуча, а вы обижаетесь и паникуете. Олег Георгиевич, прости, дорогой, сделал всe, что мог», – позже написал автор профиля @AvangardKursk46.

    Источник: Официальный сайт «Авангарда»

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