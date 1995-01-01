«Авангард»: «Новость с просьбой Кононову вернуться в Курск – фейк. Будьте бдительны, Олег Георгиевич!»

Пресс-служба «Авангарда» прокомментировала информацию о возможном возвращении Олега Кононова в родной Курск.

29-го сентября в твиттер-аккаунте @AvangardKursk46 появилась соответствующая просьба от имени клуба в адрес главного тренера «Спартака».

«Кто следит за «Авангардом», прекрасно знает, что у нас нет аккаунта в твиттере. Когда-то давно мы предпринимали попытки развиваться и на этой интернет-площадке. Но в связи с низкой активностью читателей было решено отказаться от ведения аккаунта.

Поэтому можно смело утверждать, что новость с просьбой к Олегу Георгиевичу вернуться в Курск — фейковая. Аккаунт, на котором она была опубликована, не имеет никакого отношения к нашему клубу.

Будьте бдительны! Олег Георгиевич, не расстраивайтесь!» — сказано в заявлении клуба.