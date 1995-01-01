Уткин: «Лидерство ЦСКА – это ненадолго. У команды нет ресурса»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мыслями о том, что по итогам 11 туров ЦСКА лидирует в РПЛ.

«Это ненадолго. Все допускают эту ошибку. Никто не может доминировать. Доминировать – по ресурсу – могли бы «Зенит» или «Локомотив», но у них не получается по игровым причинам.

У ЦСКА нет ресурса. ЦСКА допускал ошибки на этом отрезке, но просто так получилось, что это было в еврокубках. Если возьмем все очковые свершения ЦСКА, допустим, по сравнению с «Зенитом» и «Локомотивом», то выяснится, что ЦСКА проиграл свой матч в еврокубках, а «Зенит» и «Локомотив» проигрывали в чемпионате России», – сказал Уткин.

ЦСКА набрал 25 очков в 11 турах чемпионата.

Армейцы выиграли шесть из последних семи матчей во всех турнирах.

Средний возраст футболистов команды – 23,7 лет.

ЦСКА – мощь. Лидирует в РПЛ с травмами, сложным графиком и самым молодым составом