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    Уткин: «Лидерство ЦСКА – это ненадолго. У команды нет ресурса»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мыслями о том, что по итогам 11 туров ЦСКА лидирует в РПЛ.

    «Это ненадолго. Все допускают эту ошибку. Никто не может доминировать. Доминировать – по ресурсу – могли бы «Зенит» или «Локомотив», но у них не получается по игровым причинам.

    У ЦСКА нет ресурса. ЦСКА допускал ошибки на этом отрезке, но просто так получилось, что это было в еврокубках. Если возьмем все очковые свершения ЦСКА, допустим, по сравнению с «Зенитом» и «Локомотивом», то выяснится, что ЦСКА проиграл свой матч в еврокубках, а «Зенит» и «Локомотив» проигрывали в чемпионате России», – сказал Уткин.

    • ЦСКА набрал 25 очков в 11 турах чемпионата.
    • Армейцы выиграли шесть из последних семи матчей во всех турнирах.
    • Средний возраст футболистов команды – 23,7 лет.

    ЦСКА – мощь. Лидирует в РПЛ с травмами, сложным графиком и самым молодым составом

    Источник: YouTube-канал «Подкасты о спорте»

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии12
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      Рейтинг: +262

      Cleaner 52 секунды назад

      Василий семи пядей во лбу. Вон куда задвинул!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Valeron2790 46 минут назад

      Как не относись к проституткину, а тут он прав

      0
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      Рейтинг: +337

      Кузьмич на трибуне 53 минуты назад

      В следующем туре Армейцы играют с Ростовом. Всё вполне возможно. Ростов сегодня показывает хорошую игру.

      0
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      Рейтинг: +119

      Олег1204 1 час назад

      Блен, но тут мне кажется Васек прав(

      0
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      Рейтинг: +1461

      general.lizyukov 1 час назад

      Не так давно ЦСКА был сильно ниже в таблице, 11 очков отставания. Прикинь, Вася - чемпионами стали!!! И ресурса было ровно три калеки и полтора игрока на скамейке.

      1
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      Рейтинг: +5144

      Агасфер 1 час назад

      Пять туров назад все обречённо ныли о решённом в пользу "Зенита" чемпионстве.И вот он уже на пятом месте,пусть и по дополнительным показаталям,а его игра ни у кого не вызывает восторга.Это самое главное,чем ценен и интересен наш чемпионат.

      1
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      Рейтинг: +815

      Loko_Roma 1 час назад

      Пацаны а куда Саня Бубнов делся? Утка опять закрякала , а вот легенда этого чайта где? ГДЕ САША БУБНОВ

      3
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      Рейтинг: +2002

      Masteralex 1 час назад

      Зато у Уткина дофига ресурса чтобы крякать всякую чушь и весь ресурс в животе

      2
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      Рейтинг: +1824

      knikos 1 час назад

      Молодец ! Покрякал , теперь покакать и к корыту ...

      2
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      Рейтинг: +701

      fan-man 1 час назад

      здесь дело не в ресурсах, а в огоньке в глазах молодых ребят, им есть к чему стремиться в отличие от титулованных зажравшихся уже дядей

      7
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