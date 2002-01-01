Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Симеоне: «Локомотив» – опасный соперник, у них есть игровая идея»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» ответил на вопросы прессы.

    – Чорлука заявил, что Диего Симеоне – самый опасный в «Атлетико». Что скажете?

    – Комплимент приятен, но я же не игрок. Наша сила – в единстве, мы действуем как единый организм. «Атлетико» силен командными действиями.

    – Как оцените «Локомотив»?

    – «Локомотив» показывает качественный футбол, у команды есть игровая идея, и это опасный соперник.

    – «Локо», вероятно, сыграет без Миранчука. Возможно, с пятью защитниками. Что думаете?

    – «Локо» здорово смотрелся в матче с «Байером». Команда использовала прессинг, хорошо двигалась с мячом, когда нужно садилась в оборону. Юрий Семин – мощная личность, тренер с историей. Все мы знаем его возможности.

    • Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится во вторник, 1 октября.
    • Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
    • Москвичи после первого тура лидируют в группе ЛЧ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73807
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru