Симеоне: «Локомотив» – опасный соперник, у них есть игровая идея»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» ответил на вопросы прессы.

– Чорлука заявил, что Диего Симеоне – самый опасный в «Атлетико». Что скажете?

– Комплимент приятен, но я же не игрок. Наша сила – в единстве, мы действуем как единый организм. «Атлетико» силен командными действиями.

– Как оцените «Локомотив»?

– «Локомотив» показывает качественный футбол, у команды есть игровая идея, и это опасный соперник.

– «Локо», вероятно, сыграет без Миранчука. Возможно, с пятью защитниками. Что думаете?

– «Локо» здорово смотрелся в матче с «Байером». Команда использовала прессинг, хорошо двигалась с мячом, когда нужно садилась в оборону. Юрий Семин – мощная личность, тренер с историей. Все мы знаем его возможности.