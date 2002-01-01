Симеоне: «Локомотив» – опасный соперник, у них есть игровая идея»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» ответил на вопросы прессы.
– Чорлука заявил, что Диего Симеоне – самый опасный в «Атлетико». Что скажете?
– Комплимент приятен, но я же не игрок. Наша сила – в единстве, мы действуем как единый организм. «Атлетико» силен командными действиями.
– Как оцените «Локомотив»?
– «Локомотив» показывает качественный футбол, у команды есть игровая идея, и это опасный соперник.
– «Локо», вероятно, сыграет без Миранчука. Возможно, с пятью защитниками. Что думаете?
– «Локо» здорово смотрелся в матче с «Байером». Команда использовала прессинг, хорошо двигалась с мячом, когда нужно садилась в оборону. Юрий Семин – мощная личность, тренер с историей. Все мы знаем его возможности.
- Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится во вторник, 1 октября.
- Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
- Москвичи после первого тура лидируют в группе ЛЧ.