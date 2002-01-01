Уткин: «Удивительно чистое говно – это творчество Рабинера. Он пишет феерическую чушь»

Комментатор и журналист Василий Уткин в интервью «Голу» высказался о творчестве обозревателя «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера.

– Что для вас говно?

– Ты поставил меня в тупик. Ну, конечно, удивительно чистое говно – это творчество Игоря Рабинера. Оно мелкое и без него можно спокойно обойтись. Ну это просто *** [ужас]. Если хочется написать что-то злобное, перед этим нужно прочитать Рабинера. Он пишет какую-то феерическую чушь.

– А если разобраться, почему это говно. Потому что графомания?

– Да, графомания – это говно. Безусловно. Но чистая графомания – это, по-моему, даже искусство. Потому что чистой графомании очень трудно добиться. Я бы не смог.

– А Рабинер – чистый графоман?

– Кристально чистый.

– А как так вышло, что он успешен?

– Мало, что ли, успешных графоманов? В конце концов, он мастер своего жанра. Добился в нем успеха и признания, – сказал Уткин.

Уткин также рассказал, как занимался сексом во время финала Лиги чемпионов 2002 года.

Игорь Рабинер – российский журналист, обозреватель газеты «Спорт-Экспресс», писатель. Член Союза журналистов России, преподаватель факультета журналистики МГУ. Автор книг «Как убивали «Спартак», «Локомотив», который мы потеряли», «СЭкс» в большом спорте» и других.

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