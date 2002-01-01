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    Уткин: «Удивительно чистое говно – это творчество Рабинера. Он пишет феерическую чушь»

    Комментатор и журналист Василий Уткин в интервью «Голу» высказался о творчестве обозревателя «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера.

    – Что для вас говно?

    – Ты поставил меня в тупик. Ну, конечно, удивительно чистое говно – это творчество Игоря Рабинера. Оно мелкое и без него можно спокойно обойтись. Ну это просто *** [ужас]. Если хочется написать что-то злобное, перед этим нужно прочитать Рабинера. Он пишет какую-то феерическую чушь.

    – А если разобраться, почему это говно. Потому что графомания?

    – Да, графомания – это говно. Безусловно. Но чистая графомания – это, по-моему, даже искусство. Потому что чистой графомании очень трудно добиться. Я бы не смог.

    – А Рабинер – чистый графоман?

    – Кристально чистый.

    – А как так вышло, что он успешен?

    – Мало, что ли, успешных графоманов? В конце концов, он мастер своего жанра. Добился в нем успеха и признания, – сказал Уткин.

    • Уткин также рассказал, как занимался сексом во время финала Лиги чемпионов 2002 года.
    • Игорь Рабинер – российский журналист, обозреватель газеты «Спорт-Экспресс», писатель. Член Союза журналистов России, преподаватель факультета журналистики МГУ. Автор книг «Как убивали «Спартак», «Локомотив», который мы потеряли», «СЭкс» в большом спорте» и других.

    Интервью с Василием Уткиным – о том, что читать и смотреть, чтобы быть Василием Уткиным

    Источник: Гол.ру

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии15
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      Рейтинг: +23

      yurikam_spb 5 минут назад

      Рабинер и Вася Уткин, оба пишут такое, что не знаешь плакать или смеятся.

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      Рейтинг: +9069

      vka1970 23 минуты назад

      Это один из тех случаев, когда я с Васей согласен.Рабинер последнее время исключительно является рупором для тех, кто оплачивает свои мысли.Свой собственный стиль и мнение отсутствуют полностью.

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      Рейтинг: +7090

      ufos73 27 минут назад

      Все СЭ г**но! Еще фантаст и маразматик Егоров там есть! Это Г*** могут читать тока кони и бомжи, ведь те активно лижут им жо**. Хотя может именно из этой жо** го**но и вылезло... )))))

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      Рейтинг: +3619

      APchelov 29 минут назад

      Когда-то в 90-х, когда Вася только начинал трендеть про футбол, из десяти зрительских вопросов восемь оставались без ответа. Любимая васина фраза - мы не владеем такой информацией. Теперь Вася - энциклопедия ! Растёт

      1
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      Рейтинг: +1573

      Kollljan 31 минуту назад

      То что статьи Рабинера полная чушь, тут Вася прав. Но и Васины блоги бывают хороши, а бывает, такую хрень несет, что слушать противно.

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      Рейтинг: +3364

      paracetamol 37 минут назад

      Ты чем лучше?

      1
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      Рейтинг: +20837

      gol_kak_sokol 50 минут назад

      Внутрицеховые склоки, нах об этом спрашивать и писать.

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      Рейтинг: +1214

      Тазит 1 час назад

      А кто его нтервьюировал? Унитаз?

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      Рейтинг: +14497

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Следующее интервью Васе крайне необходимо дать психиатру. *****

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      Рейтинг: +358

      Я - легенда 1 час назад

      Нет, Вася определённо путается в своих показаниях. Либо говно, либо кристально чистое искусство. Извините, но эти понятия нельзя уподобить одно другому, поэтому надо выбрать что-то одно.

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