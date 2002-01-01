Мамаев: «Конечно, нас не били в тюрьме. Лично я не видел, чтобы кого-то били»

Не смешно, зато про войну ! ((
К футболу это каким боком ?
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что не был свидетелем сцен физического насилия во время пребывания в тюрьме.
— Били ли нас сотрудники? Конечно, нет. Лично я не видел, чтобы кого-то били. Рассказываю про разные лагеря, про разные СИЗО. Но лично я не видел, чтобы кого-то били.
— Правда, что не про кого нельзя ничего говорить, и отвечать нужно только за себя?
— Если ты что-то знаешь, то, наоборот, надо это озвучивать. Но нужно понимать, что ты можешь подтвердить эту информацию. Допустим, я знаю что-то про тебя. У тебя есть своя правда, у меня своя. Мне нужен человек, который подтвердит мою информацию, не опираясь только на мои слова, – сказал Мамаев в интервью своей жене Алане.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.