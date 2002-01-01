Мамаев: «Конечно, нас не били в тюрьме. Лично я не видел, чтобы кого-то били»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что не был свидетелем сцен физического насилия во время пребывания в тюрьме.

— Били ли нас сотрудники? Конечно, нет. Лично я не видел, чтобы кого-то били. Рассказываю про разные лагеря, про разные СИЗО. Но лично я не видел, чтобы кого-то били.

— Правда, что не про кого нельзя ничего говорить, и отвечать нужно только за себя?

— Если ты что-то знаешь, то, наоборот, надо это озвучивать. Но нужно понимать, что ты можешь подтвердить эту информацию. Допустим, я знаю что-то про тебя. У тебя есть своя правда, у меня своя. Мне нужен человек, который подтвердит мою информацию, не опираясь только на мои слова, – сказал Мамаев в интервью своей жене Алане.