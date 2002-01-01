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    «Мутко против»: «Рубин» обязал футболистов сообщать о своих страницах в соцсетях

    Казанский «Рубин» в контрактах с футболистами прописывает пункт, согласно которому игроки обязаны сообщать сотруднику клуба адреса своих страниц во «ВКонтакте», Facebook, Instagram и других социальных сетях.

    «Рубин» официально обязал футболистов рассказывать о своих страничках в Snapchat. Такой пункт есть в контрактах всех новых игроков», – пишет телеграм-канал «Мутко-против».

    • После 11 туров «Рубин» идет на 12-м месте в РПЛ, в активе команды 11 очков.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Спортивный новостной телеграм-канал, созданный в августе 2017 года. На сегодняшний день имеет 21679 подписчиков.

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