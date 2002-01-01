«Мутко против»: «Рубин» обязал футболистов сообщать о своих страницах в соцсетях

Казанский «Рубин» в контрактах с футболистами прописывает пункт, согласно которому игроки обязаны сообщать сотруднику клуба адреса своих страниц во «ВКонтакте», Facebook, Instagram и других социальных сетях.
«Рубин» официально обязал футболистов рассказывать о своих страничках в Snapchat. Такой пункт есть в контрактах всех новых игроков», – пишет телеграм-канал «Мутко-против».
- После 11 туров «Рубин» идет на 12-м месте в РПЛ, в активе команды 11 очков.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Спортивный новостной телеграм-канал, созданный в августе 2017 года. На сегодняшний день имеет 21679 подписчиков.