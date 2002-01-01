«Мутко против»: «Рубин» обязал футболистов сообщать о своих страницах в соцсетях

Казанский «Рубин» в контрактах с футболистами прописывает пункт, согласно которому игроки обязаны сообщать сотруднику клуба адреса своих страниц во «ВКонтакте», Facebook, Instagram и других социальных сетях.

«Рубин» официально обязал футболистов рассказывать о своих страничках в Snapchat. Такой пункт есть в контрактах всех новых игроков», – пишет телеграм-канал «Мутко-против».