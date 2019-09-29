«Атлетико» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»

Делегация «Атлетико» прибыла в Москву, где пройдет матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридской командой и «Локомотивом».
Несколько фотографий из российского аэропорта пресс-служба мадридцев опубликовала в официальном твиттере клуба.
- Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится во вторник, 1 октября.
- Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
- Москвичи после первого тура лидируют в группе ЛЧ.
¡Hola Moscú!— Atlético de Madrid (@Atleti) September 29, 2019
¡Ya estamos en Rusia para jugar la @LigadeCampeones!
https://t.co/6JxElqgCl7
#LokomotivAtleti
⭐ #UCL
#AúpaAtleti pic.twitter.com/pvuGGJAuPo