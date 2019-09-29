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    «Атлетико» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»

    Делегация «Атлетико» прибыла в Москву, где пройдет матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридской командой и «Локомотивом».

    Несколько фотографий из российского аэропорта пресс-служба мадридцев опубликовала в официальном твиттере клуба.

    • Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится во вторник, 1 октября.
    • Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
    • Москвичи после первого тура лидируют в группе ЛЧ.

    Источник: Официальный твиттер «Атлетико»

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