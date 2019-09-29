«Атлетико» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»

Делегация «Атлетико» прибыла в Москву, где пройдет матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридской командой и «Локомотивом».

Несколько фотографий из российского аэропорта пресс-служба мадридцев опубликовала в официальном твиттере клуба.