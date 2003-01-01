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    Ари: «Сложно играть, когда много новых футболистов, но все выходят и делают все как надо»

    Форвард «Краснодара» Ари рассказал, каково играть в футбол, когда в команде несколько новичков. Футболист был признан лучшим в матче 11 тура РПЛ против «Арсенала» (2:0).

    «Понятно, что сложно играть, когда много новых футболистов в команде, но все, кто у нас в команде, выходят на поле и делают все как надо. Нам надо больше концентрироваться на матче, и все будет хорошо», – сказал игрок в эфире «Матч Премьер».

    • 33-летний Ари в текущем сезоне РПЛ провел семь матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
    • В прошлом году форвард получил российское гражданство.
    • Ари выступает в России с 2010 года.

    Источник: «Евро-футбол»

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