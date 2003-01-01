Ари – лучший игрок матча «Краснодар» – «Арсенал». Форвард забил победный гол

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 11 тура между «Краснодаром» и «Арсеналом» (2:0). Им стал форвард южан Ари.

Натурализованный бразилец забил решающий гол с пенальти. Видео можно посмотреть ниже. «Краснодар» благодаря трем очкам поднялся на четвертое место в таблице.