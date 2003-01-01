Ари – лучший игрок матча «Краснодар» – «Арсенал». Форвард забил победный гол

Форвард забил победный гол после того, как красиво упал.
РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 11 тура между «Краснодаром» и «Арсеналом» (2:0). Им стал форвард южан Ари.
Натурализованный бразилец забил решающий гол с пенальти. Видео можно посмотреть ниже. «Краснодар» благодаря трем очкам поднялся на четвертое место в таблице.
- 33-летний Ари в текущем сезоне РПЛ провел семь матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
- В прошлом году форвард получил российское гражданство.
- Ари выступает в России с 2010 года.