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    Ари – лучший игрок матча «Краснодар» – «Арсенал». Форвард забил победный гол

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 11 тура между «Краснодаром» и «Арсеналом» (2:0). Им стал форвард южан Ари.

    Натурализованный бразилец забил решающий гол с пенальти. Видео можно посмотреть ниже. «Краснодар» благодаря трем очкам поднялся на четвертое место в таблице.

    • 33-летний Ари в текущем сезоне РПЛ провел семь матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
    • В прошлом году форвард получил российское гражданство.
    • Ари выступает в России с 2010 года.

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3360

      paracetamol 24 минуты назад

      Форвард забил победный гол после того, как красиво упал.

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