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    РПЛ. «Краснодар» всухую обыграл «Арсенал» и опередил в таблице «Зенит»

    «Краснодар» в 11 туре РПЛ принимал тульский «Арсенал». Южане всухую победили, решающий гол забил натурализованный бразилец Ари.

    Еще один мяч записал на свой счет Магомед-Шапи Сулейманов. «Краснодар» в таблице поднялся на четвертое место, а «Зенит» опустился на пятое.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Краснодар – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ари, 38 (с пенальти); 2:0 – Сулейманов, 63.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Стоцкий (Фернандеш, 78), Олссон (Уткин, 84), Вилена, Сулейманов, Берг (Камболов, 71), Ари.

    «Арсенал»: Левашов, Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес, Ломовицкий, Горбатенко, Ткачев, Лесовой (Луценко, 74), Констадинов, Кангва.

    Предупреждения: Олссон, 45+1; Вилена, 88; Мартынович, 90+6 – Ломовицкий, 43.

    Удаления: Вилена, 90+3 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии25
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      Рейтинг: +7809

      Serjoga 16 минут назад

      Хватит на таблицу смотреть! Она меняется кардинально после каждого тура!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1426

      Фан666 > Serjoga 9 минут назад

      Где она меняется то? 5 команд распределяются первые места, остальные сражаются за вылет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +772

      Muboraksho 34 минуты назад

      С победой. Однако Мамаева надо Вам срочно вернут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +258

      Николай71 > Muboraksho 23 минуты назад

      Он уже в Ростове.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      Кузьмич на трибуне 38 минут назад

      Краснодар с победой! Но!! Игра была самая ужасная из тех что ясегодня видел. Бей беги и догоняй. Не убедили .

      1
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      ...
      Рейтинг: +7076

      ufos73 > Кузьмич на трибуне 32 минуты назад

      Пиджака верните он свободный )))

      0
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      Рейтинг: +425

      Чец 40 минут назад

      Краснодар с победой, но победа какая то неубедительная, в ЛЕ такие игры не проходят. Срочно надо что-то делать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2967

      polt 53 минуты назад

      Краснодар с победой! Зенит с 5-м местом! Бухариков с Бомбардира с сегодняшней расслабухой!

      4
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      Рейтинг: +3356

      paracetamol 55 минут назад

      Обосрамшийся в ЛЕ Краснодар обогнал Зенит?

      1
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      ...
      Рейтинг: +154

      Ссппааррттаакк > paracetamol 52 минуты назад

      Посмотрим на Зенит, Как он не ОБОСРЕТСЯ,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32853

      portero > paracetamol 49 минут назад

      Зенит показал выдающеюся игру с Локо!
      пытаясь навесить на Дзюбу всю игру, нет ни у Краснодара ни у Зенита тренера, ппц....
      потому и в еврокубках унылое зрелище

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3356

      paracetamol > Ссппааррттаакк 48 минут назад

      Думаю, при нормальном судействе быки обкакаются еще не раз и не только в ЛЕ. Пенальти какой-то очень неубедительный был, Ари его явно сам сделал.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3356

      paracetamol > portero 48 минут назад

      Нормальная игра была, отскочили лохи. Случайно!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6806

      Вомбат > Ссппааррттаакк 35 минут назад

      По крайней мере Зенит, в отличие от Краснодара и ЦСКА, в еврокубках сопернику не сольет, чтобы сберечь силы на чемпионат. Но конечно, ни игры, ни тренера у Зенита нет. Эти два фактора взаимосвязаны. В прошлом сезоне проскочило выиграть золото без тренера только потому, что Краснодар очень много сил оставил в ЛЕ, ЦСКА не хватило опыта, а у Локо осенью был отходняк после золота. В этом сезоне у Зенита так не получится. Нужно играть в футбол, хорошо играть, а делать этого команда Семака не умеет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +581

      АИН-27 > paracetamol 34 минуты назад

      Ты прав, зенит отскочил.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +368

      Kokmarov 57 минут назад

      Краснодар с победой, молодцы, но.... К 70-й минуте уже так устали - и сразу потеря концентрации, пас неточный пошел, не туда куда напрашивается, многие недорабатывают. Олафсон еще тот косяк, неравнозначная замена Перейре - понятно травмы. Арсенал зубы хорошо показал в концовке, так бы с Нефтчи играли. Удаление с ВАРом - бред собачий, наступил неумышленно, извинился, травмы нет -какого хрена то?

      5
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      Рейтинг: +32853

      portero > Kokmarov 53 минуты назад

      вывод напрашивается , удаление кому то очень нужно, просто таких моментов за игру звиздец, даже грубее идут в кость шипами.....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3356

      paracetamol > portero 47 минут назад

      Смешное удаление. Кстати, в этом туре не одно!

      3
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      Рейтинг: +118

      BRAZILES 1 час назад

      краснодар ----просто молодцы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32853

      portero 1 час назад

      победа это хорошо!
      но млин просто удача на нашей стороне, в обороне пожар, по 6 игроков при счете 2-0 в чужой штрафной стоят?????
      дисциплины и тренера нет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +62

      Вальдемар IV 1 час назад

      чем так москвичам вилена не нравится что они убирают его перед личной встречей

      2
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      Рейтинг: +32853

      portero > Вальдемар IV 1 час назад

      очень на то похоже .... с...ка судья

      1
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      Рейтинг: +62

      Вальдемар IV > portero 1 час назад

      еще кононова убрали, осталось лапочкина поставить

      1
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      ...
      Рейтинг: +32853

      portero > Вальдемар IV 1 час назад

      поставят и ВАР не будет.
      к сожалению с такой игрой в защите в ЛЕ может быть беда опять.

      1
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      Рейтинг: +62

      Вальдемар IV > portero 57 минут назад

      вар пока как и регламент пролоббированный галицким о равенстве очков, лишь вредит его же клубу

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