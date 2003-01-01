РПЛ. «Краснодар» всухую обыграл «Арсенал» и опередил в таблице «Зенит»

«Краснодар» в 11 туре РПЛ принимал тульский «Арсенал». Южане всухую победили, решающий гол забил натурализованный бразилец Ари.

Еще один мяч записал на свой счет Магомед-Шапи Сулейманов. «Краснодар» в таблице поднялся на четвертое место, а «Зенит» опустился на пятое.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Краснодар – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ари, 38 (с пенальти); 2:0 – Сулейманов, 63.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Стоцкий (Фернандеш, 78), Олссон (Уткин, 84), Вилена, Сулейманов, Берг (Камболов, 71), Ари.

«Арсенал»: Левашов, Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес, Ломовицкий, Горбатенко, Ткачев, Лесовой (Луценко, 74), Констадинов, Кангва.

Предупреждения: Олссон, 45+1; Вилена, 88; Мартынович, 90+6 – Ломовицкий, 43.

Удаления: Вилена, 90+3 – нет.

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