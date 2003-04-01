Журналист Конов: «Кононов покинул пост тренера «Спартака». Ждем официального подтверждения»

Хоть одна хорошая новость
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул пост. Такую информацию с пометкой «молния» сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
«Сразу несколько источников сообщают, что Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака». Ждeм официального подтверждения», – написал в телеграм-канале журналист.
- «Спартак» в РПЛ идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков.
- Леонид Федун говорил, что Кононов будет работать как минимум до зимы.
- Специалиста назначили в «Спартак» прошлой осенью.
Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?