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    Журналист Конов: «Кононов покинул пост тренера «Спартака». Ждем официального подтверждения»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул пост. Такую информацию с пометкой «молния» сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    «Сразу несколько источников сообщают, что Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака». Ждeм официального подтверждения», – написал в телеграм-канале журналист.

    • «Спартак» в РПЛ идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков.
    • Леонид Федун говорил, что Кононов будет работать как минимум до зимы.
    • Специалиста назначили в «Спартак» прошлой осенью.

    Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2527

      пряник929 19 минут назад

      Хоть одна хорошая новость

      0
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      Рейтинг: +1789

      swot1205 20 минут назад

      на конец-то..................................

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2357

      JTherry 49 минут назад

      Господь услышал наши молитвы, не зря вчера Гаттузо на матче с бомжами был, ох не зря...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1274

      klim2m > JTherry 45 минут назад

      Да но не забывайте кто такой Гутузо с ним много не побазаришь )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2357

      JTherry > klim2m 35 минут назад

      никто итальянского не знает... не до базара - навешает Гаттузо))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      Из Твери Леха 53 минуты назад

      В ходе общения самим болелам пришлось извиниться?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1885

      Виталий Орехов 53 минуты назад

      Только не Валера!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1274

      klim2m > Виталий Орехов 48 минут назад

      Да не будет его там))) не переживай.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1885

      Виталий Орехов > klim2m 47 минут назад

      Боязно, однако...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1274

      klim2m > Виталий Орехов 44 минуты назад

      Не ну вы даете Георгич сказал нет значит так и будет)))#МЫРОСТОВ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32840

      portero 56 минут назад

      ну вот и всё.
      только новый то кто будет????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1837

      OldenVad > portero 52 минуты назад

      Вангую, что Гаттузо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +32840

      portero > OldenVad 50 минут назад

      ну это будет звиздец и не надолго, он хорош как игрок был, а как тренер....

      0
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      Рейтинг: +1837

      OldenVad > portero 48 минут назад

      Чемпион Италии (2): 2003/04, 2010/11
      Обладатель Кубка Италии: 2003
      Обладатель Суперкубка Италии (2): 2004, 2011
      Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2): 2003, 2007
      Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2003, 2007
      Победитель Клубного чемпионата мира: 2007

      Ну а так то хз конечно. В спартаке это не предсказуемо

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      Рейтинг: +1274

      klim2m > portero 41 минуту назад

      А Милан кто поднял ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +32840

      portero > klim2m 40 минут назад

      ну это его клуб и всё же не все у него получалось

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      Рейтинг: +1274

      klim2m > portero 24 минуты назад

      Ну он то их на место то поставил )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      Grom1987 56 минут назад

      Федун, признай ошибку и верни Карреру!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +819

      Spartak №1 56 минут назад

      вот теперь то не надо назначать а бы кого. этот отрезок должен быть уроком Федуну Цорну.

      3
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      Рейтинг: +3975

      filosof sparty > Spartak №1 41 минуту назад

      Не смеши! Уж сколько уроков было и не один ничему не научил

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Серж 69 57 минут назад

      Ушёл таки,скатертью дорога!Хуже быть уже не могло,хотя кто знает,остался бы,ещё не то бы позорище узрели.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6032

      Asbjorn 57 минут назад

      Да неужели?все таки Федун созрел для этого решения?

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