Болельщик во время матча с «Оренбургом» размахивал пиджаком возле скамейки Кононова

Да не в пиджаке дело, как в предмете одежды.
Каррера тоже обожал пиджаки. И Олег Иваныч.
«Спартак» в 11 туре РПЛ проиграл дома в большинстве «Оренбургу» (1:2). Болельщик, располагавшийся возле тренерской скамейки хозяев, по ходу игры размахивал пиджаком. Видео доступно ниже.
Во время матча болельщики «Спартака» материли Кононова, будучи недовольными его работой. Москвичи потерпели четвертое поражение в чемпионате России подряд.
- «Оренбург» перед матчем в Москве занимал последнее место.
- «Спартак» в РПЛ идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков.
- Леонид Федун говорил, что Кононов будет работать как минимум до зимы.
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— Gleb Chernyavskiy (@glebke) September 29, 2019