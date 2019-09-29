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    Болельщик во время матча с «Оренбургом» размахивал пиджаком возле скамейки Кононова

    «Спартак» в 11 туре РПЛ проиграл дома в большинстве «Оренбургу» (1:2). Болельщик, располагавшийся возле тренерской скамейки хозяев, по ходу игры размахивал пиджаком. Видео доступно ниже.

    Во время матча болельщики «Спартака» материли Кононова, будучи недовольными его работой. Москвичи потерпели четвертое поражение в чемпионате России подряд.

    • «Оренбург» перед матчем в Москве занимал последнее место.
    • «Спартак» в РПЛ идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков.
    • Леонид Федун говорил, что Кононов будет работать как минимум до зимы.

    Источник: твиттер Глеба Чернявского

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +345

      Я - легенда 4 минуты назад

      Да не в пиджаке дело, как в предмете одежды.

      Каррера тоже обожал пиджаки. И Олег Иваныч.

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      Рейтинг: +199

      ZEVS71 11 минут назад

      Неужели Кононову приятно как к нему относятся, оскорбляют, команда проигрывает. Он мазохист наверное?

      0
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      Рейтинг: +11

      Allex31 15 минут назад

      Пора одевать этот пиджак и уходить в отставку, сегодня же!

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      Рейтинг: +564

      dimmmka 16 минут назад

      Лучше б он его натягивал)

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