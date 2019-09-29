Болельщик во время матча с «Оренбургом» размахивал пиджаком возле скамейки Кононова

«Спартак» в 11 туре РПЛ проиграл дома в большинстве «Оренбургу» (1:2). Болельщик, располагавшийся возле тренерской скамейки хозяев, по ходу игры размахивал пиджаком. Видео доступно ниже.

Во время матча болельщики «Спартака» материли Кононова, будучи недовольными его работой. Москвичи потерпели четвертое поражение в чемпионате России подряд.

«Оренбург» перед матчем в Москве занимал последнее место.

«Спартак» в РПЛ идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков.

Леонид Федун говорил, что Кононов будет работать как минимум до зимы.