ЦСКА не пропускает от «Урала» в 7 матчах подряд

Сегодня в рамках 11-го тура РПЛ «Урал» примет ЦСКА.

Московский клуб не пропускает от ближайшего соперника на протяжении семи матчей.

Последний раз ЦСКА пропускал от «Урала» 28 октября 2015 года в рамках 1/8 финала Кубка России-2015/16.

Единственный мяч в составе команды из Екатеринбурга забил Вячеслав Подберезкин. ЦСКА победил со счетом 2:1.

Кроме того, московский клуб не проигрывает сопернику на протяжении 13 матчей.

Последняя победа «Урала» датирована 15 июлем 2009 года, когда ЦСКА вылетел из 1/16 финала Кубка России.