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    ЦСКА не пропускает от «Урала» в 7 матчах подряд

    Сегодня в рамках 11-го тура РПЛ «Урал» примет ЦСКА.

    Московский клуб не пропускает от ближайшего соперника на протяжении семи матчей.

    Последний раз ЦСКА пропускал от «Урала» 28 октября 2015 года в рамках 1/8 финала Кубка России-2015/16.

    Единственный мяч в составе команды из Екатеринбурга забил Вячеслав Подберезкин. ЦСКА победил со счетом 2:1.

    Кроме того, московский клуб не проигрывает сопернику на протяжении 13 матчей.

    Последняя победа «Урала» датирована 15 июлем 2009 года, когда ЦСКА вылетел из 1/16 финала Кубка России.

    • В случае победы ЦСКА займет первое место в таблице РПЛ.
    • Матч состоится сегодня в 11:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:48
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