Сигурдссон: «Урал» достаточно много пропускает, ЦСКА должен использовать шансы»

Однако, Урал и много забивает! Защитникам ЦСКА нужно быть повнимательнее! Всем хорошей игры!
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Урала».
«Для нас это очень важная игра, поскольку мы боремся за первое место и нам необходимо набирать много очков. Мы одержали несколько побед и хотим сохранить набранный ход. Против «Урала» будет непросто, они неплохо играют, много забивают, но и достаточно много пропускают. Надо воспользоваться своими моментами и добиться результата», – заявил исландец.
- В случае победы ЦСКА займет первое место в таблице РПЛ.
- Матч состоится сегодня в 11:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.