Сигурдссон: «Урал» достаточно много пропускает, ЦСКА должен использовать шансы»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Урала».

«Для нас это очень важная игра, поскольку мы боремся за первое место и нам необходимо набирать много очков. Мы одержали несколько побед и хотим сохранить набранный ход. Против «Урала» будет непросто, они неплохо играют, много забивают, но и достаточно много пропускают. Надо воспользоваться своими моментами и добиться результата», – заявил исландец.

В случае победы ЦСКА займет первое место в таблице РПЛ.

Матч состоится сегодня в 11:30 по московскому времени.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.



