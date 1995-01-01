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    Сигурдссон: «Урал» достаточно много пропускает, ЦСКА должен использовать шансы»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ против «Урала».

    «Для нас это очень важная игра, поскольку мы боремся за первое место и нам необходимо набирать много очков. Мы одержали несколько побед и хотим сохранить набранный ход. Против «Урала» будет непросто, они неплохо играют, много забивают, но и достаточно много пропускают. Надо воспользоваться своими моментами и добиться результата», – заявил исландец.

    • В случае победы ЦСКА займет первое место в таблице РПЛ.
    • Матч состоится сегодня в 11:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.


    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +766

      CSKA57 1 час назад

      Однако, Урал и много забивает! Защитникам ЦСКА нужно быть повнимательнее! Всем хорошей игры!

      1
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      Рейтинг: +1524

      Derzkiy1 1 час назад

      До травмы Арнора , тройка атаки Чалов Влашич Сигу много забивали , парни все молодые , надеюсь устроят праздник для болельщиков

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