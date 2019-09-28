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    Жена Мамаева опубликовала реакцию трибун на переход мужа в «Ростов»

    Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, выложила видео с реакцией фанатов «Ростова» на переход мужа в новый клуб.

    Вчера во время матча против «Динамо» диктор на стадионе «Ростова» объявил о переходе в клуб Павла Мамаева.

    Футболист будет выступать под 10-м номером.

    • В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.
    • 17 сентября хавбек вышел из исправительной колонии условно-досрочно.

    text

    Публикация от text (@alana_mamaeva)

    Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой

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    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: -14081

      Январь 59 14 минут назад

      А как смогли Пашу заявить, все возможности летнего трансферного окна закрыты , даже для свободных агентов? Я не против , я не могу понять , почему Зенит не смог включить в заявку своего Кокорина, а Мамаев расторгает контракт с Краснодаром и заявляется в Ростове. Я двумя руками за ... Но как??

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7791

      Serjoga 58 минут назад

      Краснодар (город) для нее был "колхозом"! А что она будет "петь" про Ростов?

      0
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      Рейтинг: +1203

      Дедуктор 1 час назад

      Мы тоже так Пашку встречали. Авторитет!
      Даже - в 7 тыс км от Ростова-папы.

      0
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      Рейтинг: +2779

      serppion 1 час назад

      Корейцы не так громко встречают Ким Чен Ына, как стадион Пашку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      lexazenit_89 1 час назад

      Удачи Паше!!!!

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