Жена Мамаева опубликовала реакцию трибун на переход мужа в «Ростов»

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, выложила видео с реакцией фанатов «Ростова» на переход мужа в новый клуб.

Вчера во время матча против «Динамо» диктор на стадионе «Ростова» объявил о переходе в клуб Павла Мамаева.

Футболист будет выступать под 10-м номером.

В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.

Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.

17 сентября хавбек вышел из исправительной колонии условно-досрочно.