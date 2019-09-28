Жена Мамаева опубликовала реакцию трибун на переход мужа в «Ростов»

А как смогли Пашу заявить, все возможности летнего трансферного окна закрыты , даже для свободных агентов? Я не против , я не могу понять , почему Зенит не смог включить в заявку своего Кокорина, а Мамаев расторгает контракт с Краснодаром и заявляется в Ростове. Я двумя руками за ... Но как??
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, выложила видео с реакцией фанатов «Ростова» на переход мужа в новый клуб.
Вчера во время матча против «Динамо» диктор на стадионе «Ростова» объявил о переходе в клуб Павла Мамаева.
Футболист будет выступать под 10-м номером.
- В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
- Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.
- 17 сентября хавбек вышел из исправительной колонии условно-досрочно.