«Теперь и в Европе знают о бедах наших любителей футбола». «Матч ТВ» сообщил о британской реакции на сбои в работе Okko

Матч тв стоит на свои трансляции обратить внимание,то не с начала показывают,то вообще не показывают(Краснодар),про комментаторов вообще лучше молчать
Британское издание The Guardian выпустило статью, в которой рассказало о сбоях интернет-сервиса Okko с трансляциями матчей АПЛ. Компания обладает эксклюзивными правами на показ соревнования в России.
О том, что проблемы сервиса вышли на европейский уровень, рассказал в выпуске новостей телеканал «Матч ТВ». Холдинг в первом полугодии 2019 года проиграл Okko в борьбе за показ АПЛ в России.
«Теперь и в Европе знают о бедах наших любителей футбола, которые порой не могут посмотреть матчи АПЛ даже несмотря на то, что они за них уже заплатили», – сказали в выпуске новостей.
- Okko подарил подписчикам фильмы в качестве компенсации за сбои в трансляциях АПЛ на выходных.
- Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был возмущен трансляцией матча «Челси» – «Ливерпуль». «Может, Okko сделает нормальную трансляцию футбола, или лучше отдаст тому, кто это сделает нормально? Платишь деньги, а в итоге ничего не получаешь», – написал 26-летний игрок в твиттере.
- На следующий день после твита Оздоева сообщалось, что некоторые экс-комментаторы «Матч ТВ», в числе которых Роман Гутцайт, пытались вернуться обратно на канал.