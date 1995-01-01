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    «Теперь и в Европе знают о бедах наших любителей футбола». «Матч ТВ» сообщил о британской реакции на сбои в работе Okko

    Британское издание The Guardian выпустило статью, в которой рассказало о сбоях интернет-сервиса Okko с трансляциями матчей АПЛ. Компания обладает эксклюзивными правами на показ соревнования в России.

    О том, что проблемы сервиса вышли на европейский уровень, рассказал в выпуске новостей телеканал «Матч ТВ». Холдинг в первом полугодии 2019 года проиграл Okko в борьбе за показ АПЛ в России.

    «Теперь и в Европе знают о бедах наших любителей футбола, которые порой не могут посмотреть матчи АПЛ даже несмотря на то, что они за них уже заплатили», – сказали в выпуске новостей.

    • Okko подарил подписчикам фильмы в качестве компенсации за сбои в трансляциях АПЛ на выходных.
    • Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был возмущен трансляцией матча «Челси»«Ливерпуль». «Может, Okko сделает нормальную трансляцию футбола, или лучше отдаст тому, кто это сделает нормально? Платишь деньги, а в итоге ничего не получаешь», – написал 26-летний игрок в твиттере.
    • На следующий день после твита Оздоева сообщалось, что некоторые экс-комментаторы «Матч ТВ», в числе которых Роман Гутцайт, пытались вернуться обратно на канал.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6024

      Asbjorn 1 час назад

      Матч тв стоит на свои трансляции обратить внимание,то не с начала показывают,то вообще не показывают(Краснодар),про комментаторов вообще лучше молчать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      spiker 1 час назад

      Чо?! Матч конченный анал, кто ему разрешил вообще пасть открывать,сами не могут трансляцию из соседнего района организовать, а как рот открыть дак первые.

      2
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      ...
      Рейтинг: +375

      dimar > spiker 1 час назад

      жалкая попытка отвлечь внимание от своих проблем

      2
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