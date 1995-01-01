«Теперь и в Европе знают о бедах наших любителей футбола». «Матч ТВ» сообщил о британской реакции на сбои в работе Okko

Британское издание The Guardian выпустило статью, в которой рассказало о сбоях интернет-сервиса Okko с трансляциями матчей АПЛ. Компания обладает эксклюзивными правами на показ соревнования в России.

О том, что проблемы сервиса вышли на европейский уровень, рассказал в выпуске новостей телеканал «Матч ТВ». Холдинг в первом полугодии 2019 года проиграл Okko в борьбе за показ АПЛ в России.

«Теперь и в Европе знают о бедах наших любителей футбола, которые порой не могут посмотреть матчи АПЛ даже несмотря на то, что они за них уже заплатили», – сказали в выпуске новостей.