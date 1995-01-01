The Guardian написала о проблемах Okko с показом АПЛ

Подумайте о людях, верните всё как было в прошлом сезоне.
На прошлой неделе обладатель эксклюзивных прав на показ игр АПЛ в России сервис Okko не обеспечил нормальный доступ аудитории к трансляции матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем». О ситуации написало британское издание The Guardian.
В заголовок вынесено словосочетание «гнев в России». Текст статьи гласит следующее.
«В России, как и во многих других странах, интерес АПЛ огромен, но сезон стартовал с некоторой катастрофы с трансляциями. Болельщики остались без доступа к легальному показу некоторых матчей», – пишет газета.
- Okko подарил подписчикам фильмы в качестве компенсации за сбои в трансляциях АПЛ на выходных.
- Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был возмущен трансляцией матча «Челси» – «Ливерпуль». «Может, Okko сделает нормальную трансляцию футбола, или лучше отдаст тому, кто это сделает нормально? Платишь деньги, а в итоге ничего не получаешь», – написал 26-летний игрок в твиттере.
- На следующий день после твита Оздоева сообщалось, что некоторые экс-комментаторы «Матч ТВ», в числе которых Роман Гутцайт, пытались вернуться обратно на канал.