The Guardian написала о проблемах Okko с показом АПЛ

На прошлой неделе обладатель эксклюзивных прав на показ игр АПЛ в России сервис Okko не обеспечил нормальный доступ аудитории к трансляции матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем». О ситуации написало британское издание The Guardian.

В заголовок вынесено словосочетание «гнев в России». Текст статьи гласит следующее.

«В России, как и во многих других странах, интерес АПЛ огромен, но сезон стартовал с некоторой катастрофы с трансляциями. Болельщики остались без доступа к легальному показу некоторых матчей», – пишет газета.