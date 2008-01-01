Журналист Егоров – об отношении сборной России к экспертам: «Во время Евро-2008 игроки в автобусе кричали: «Отсоси, Севидов, Ловчев»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что футболисты сборной России исторически не обращают внимания на комментарии экспертов по их игре. Журналист вспомнил случай с Евро-2008.

«Раньше Юрий Александрович Севидов и Евгений Серафимович Ловчев критиковали сборную. После одного из матчей Евро-2008, едучи в автобусе, игроки кричали: «Отсоси, Севидов, Ловчев». Коллективно исполняли. Вот такая была фраза», – сообщил Егоров.