Журналист Егоров – об отношении сборной России к экспертам: «Во время Евро-2008 игроки в автобусе кричали: «Отсоси, Севидов, Ловчев»

Офигительная новость! Ты,посмотри какие негодяи?! Экспертов не слушают! Егоров,футболисты своего тренера,через раз слушают,а через три слышат.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что футболисты сборной России исторически не обращают внимания на комментарии экспертов по их игре. Журналист вспомнил случай с Евро-2008.
«Раньше Юрий Александрович Севидов и Евгений Серафимович Ловчев критиковали сборную. После одного из матчей Евро-2008, едучи в автобусе, игроки кричали: «Отсоси, Севидов, Ловчев». Коллективно исполняли. Вот такая была фраза», – сообщил Егоров.
- На Евро-2008 сборная России заняла третье место – главное достижение в истории команды.
- В первом матче турнира россияне крупно проиграли испанцам.
- В октябре сборная России может официально оформить выход на Евро-2020.