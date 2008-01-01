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    Журналист Егоров – об отношении сборной России к экспертам: «Во время Евро-2008 игроки в автобусе кричали: «Отсоси, Севидов, Ловчев»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что футболисты сборной России исторически не обращают внимания на комментарии экспертов по их игре. Журналист вспомнил случай с Евро-2008.

    «Раньше Юрий Александрович Севидов и Евгений Серафимович Ловчев критиковали сборную. После одного из матчей Евро-2008, едучи в автобусе, игроки кричали: «Отсоси, Севидов, Ловчев». Коллективно исполняли. Вот такая была фраза», – сообщил Егоров.

    • На Евро-2008 сборная России заняла третье место – главное достижение в истории команды.
    • В первом матче турнира россияне крупно проиграли испанцам.
    • В октябре сборная России может официально оформить выход на Евро-2020.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1799

      Ruryu 5 минут назад

      Офигительная новость! Ты,посмотри какие негодяи?! Экспертов не слушают! Егоров,футболисты своего тренера,через раз слушают,а через три слышат.

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