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    Журналист Короткин – о поведении Кононова в перерывах матчей: «Бутсы не летают, но матерок есть»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о поведении главного тренера «Спартака» Олега Кононова в перерывах матчей. Специалист матерится.

    «Кононов, насколько я знаю, в раздевалке разговаривает иначе, чем на публике. Он может сказать: «Ты че там творишь?!». В перерывах и матерок. До летания бутс не доходит. Стены не дрожат.

    Насколько до меня доносят осведомленные люди, Кононов может быть жестким. При этом игроки к нему все равно [относятся] c уважением. Русский костяк тренера принял», – сообщил журналист.

    • «Спартак» в РПЛ идет девятым.
    • Команда завтра, 29 сентября, встретится с «Оренбургом».
    • Кононов работает в «Спартаке» с прошлой осени.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +929

      IVANRUS777 12 минут назад

      Матерок есть и в отношение Кононова. Другие слова о его профессииональных навыках просто не подходят.

      0
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      Рейтинг: +132

      ZENIT***** 33 минуты назад

      А Вы считаете, должно быть по другому?

      0
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