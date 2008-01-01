Журналист Короткин – о поведении Кононова в перерывах матчей: «Бутсы не летают, но матерок есть»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о поведении главного тренера «Спартака» Олега Кононова в перерывах матчей. Специалист матерится.

«Кононов, насколько я знаю, в раздевалке разговаривает иначе, чем на публике. Он может сказать: «Ты че там творишь?!». В перерывах и матерок. До летания бутс не доходит. Стены не дрожат.

Насколько до меня доносят осведомленные люди, Кононов может быть жестким. При этом игроки к нему все равно [относятся] c уважением. Русский костяк тренера принял», – сообщил журналист.